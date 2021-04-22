【東張西望】林溥來被囝囝請「飲茶」　新手爸爸Patrick Sir：咁俾面

▲ Patrick Sir與關宛珊被八日大兒子請飲茶。

《東張西望》主持「Patrick Sir」林溥來與關宛珊（Kimmy）結婚5年，終於在今年4月榮升新手爸媽。二人亦不時分享囝囝Preemo的可愛日常，在昨晚（4月21日）Patrick Sir更發文表示出世只有8日的Preemo請父母「飲茶」。

【BB來了】關宛珊成功誕7磅重B仔 Patrick Sir林溥來感激太太：你好偉大

▲ 林溥來與關宛珊「升呢」新手父母。（IG圖片）

【東張西望】Patrick Sir自幼家貧發憤圖強 求學精神受父親一個態度啟發

請父母飲茶

Patrick Sir在IG發文：「呢位洋蔥頭BB啱啱第一次請咗爹哋媽咪「飲茶」，佢咁俾面，所以我決定將佢嘅第一張玉照公開！你大個咗唔好搵我算帳呀，哈哈哈！」

並標籤：「#Preemo #我哋個BB仔 #洋蔥頭 #人生第一張玉照 #被daddy出賣 #8DaysPreemo」

▲ 林溥來公開囝囝玉照。（IG圖片）

【東張西望】關宛珊預告誕重磅B仔 Patrick Sir太太一度宮縮曾陷早產危機

曾宮縮陷早產危機

原本預產期在5月的Kimmy，提早誕下7磅重Preemo。在孕期「進入最後直路」時，Kimmy曾在IG透露曾陷小產危機：「28週BB仔已經轉咗頭兼入咗盆，而當時我們還傻傻不清楚狀況，還拍了14小時孕照，難怪當天宮縮情況嚴重到『個肚硬過張枱』」

在醫生建議下，Kimmy每天散步不超過30分鐘，亦嘗試做反地心吸力動作，想辦法減輕宮頸壓力，幸最終頫利度過這關口。

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最後Preemo在36週已接近7磅，頭仔更大了3星期，醫生建議38週就要提早催生或開刀，Kimmy表示：「原來BB仔只係話比我哋知佢已經準備好啫。」

同場加映：林珊珊林子善訪問