【東張西望】林溥來被囝囝請「飲茶」　關宛珊感激丈夫Patrick Sir幫手湊B：不是豬隊友

▲ 新手爸媽林溥來與關宛珊。

《東張西望》主持「Patrick Sir」林溥來與關宛珊（Kimmy）結婚5年，終於在今年4月榮升新手爸媽。二人亦不時分享囝囝Preemo的可愛日常，在昨晚（4月21日）Patrick Sir更發文表示出世只有8日的Preemo請父母「飲茶」。

【BB來了】關宛珊成功誕7磅重B仔 Patrick Sir林溥來感激太太：你好偉大

▲ 林溥來與關宛珊「升呢」新手父母。（IG圖片）

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請父母飲茶

Patrick Sir在IG發文：「呢位洋蔥頭BB啱啱第一次請咗爹哋媽咪「飲茶」，佢咁俾面，所以我決定將佢嘅第一張玉照公開！你大個咗唔好搵我算帳呀，哈哈哈！」

並標籤：「#Preemo #我哋個BB仔 #洋蔥頭 #人生第一張玉照 #被daddy出賣 #8DaysPreemo」

▲ 林溥來公開囝囝玉照。（IG圖片）

【東張西望】關宛珊預告誕重磅B仔 Patrick Sir太太一度宮縮曾陷早產危機

Kimmy接受TOPick訪問時表示：「其實Preemo是各請了我們一次『飲茶』，我們在醫院那幾日，我想好好休養多些，Patrick又好似Staycation咁，我們次次都是望下姑娘如何照顧BB，回到屋企又依賴陪月，到琴日陪月請半日假，就一定要自己落手搞喇。」

她續說：「當以為好順利，拉起條片片貼好就搞掂之際，發覺自己隻手濕濕地，望一望先見到BB殊殊緊，Patrick走過來大笑話：『BB請你飲茶呀，通常第一次都是請爸爸㗎』殊料之後我餵完奶，叫Patrick幫BB換片，就輪到請他『飲茶』，BB真係好公平，不過今次份量就勁些，地下同工作枱啲墊都濕晒。」

力撐老公「不是豬隊友」

剛接Preemo回家的Kimmy表示二人已經習慣有BB的生活，只有愛犬DonDon不習慣：「多了個陪月又多了個BB，牠都有成日去睇BB，想保護BB成日吠，BB成日被牠嚇到成個彈幾彈，但又有呷醋爭寵的時候，想撞去BB度，所以要睇得好實，已經摸牠多些同牠講多些話，希望坐完月可以帶他們齊齊去多些街街，慢慢可以化解啦。」

剛成為新手奶爸的Patrick Sir雖然曾發生蝦碌事件，但Kimmy也認為老公不是「豬隊友」：「對上一次他試換片，後來陪月發覺他幫BB扣錯鈕，條片片鬆緊度拿捏得不好，啲Poo Poo湧了岀來，連衫仔都有， 所以係咪神隊友就未知，不過就一定不是豬隊友！」

▲ 林溥來不是「豬隊友」。（IG圖片）

有時Kimmy埋身餵後想休息，也會交給Patrick Sir補奶粉同掃風，獲Kimmy力讚：「呢兩樣就佢叻過我，我哋從歡樂中學習。」

至今BB岀世第9日，Patrick Sir的電話記憶已經用完，Kimmy表示：「次次佢抱住BB都話『哎呀，好得意呀，幫我影張相』，一放低電話又話呢個樣又好得意又要影，停唔到落黎。」

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曾宮縮陷早產危機

原本預產期在5月的Kimmy，提早誕下7磅重Preemo。在孕期「進入最後直路」時，Kimmy曾在IG透露曾陷小產危機：「28週BB仔已經轉咗頭兼入咗盆，而當時我們還傻傻不清楚狀況，還拍了14小時孕照，難怪當天宮縮情況嚴重到『個肚硬過張枱』」

在醫生建議下，Kimmy每天散步不超過30分鐘，亦嘗試做反地心吸力動作，想辦法減輕宮頸壓力，幸最終頫利度過這關口。

後Preemo在36週已接近7磅，頭仔更大了3星期，醫生建議38週就要提早催生或開刀，Kimmy表示：「原來BB仔只係話比我哋知佢已經準備好啫。」

同場加映：林珊珊林子善訪問

記者：鄭嘉瑤