【SEN孩子】語言障礙內向小六兒不被同學邀寫紀念冊　港媽心痛兒子：不嬲係被忽視嗰個

▲ 一名港媽因兒子受到班上同學排擠感到心痛。

有特殊教育需要的小朋友，需要同學和老師多多包容。有港媽慨嘆其就讀小六、患有語言障礙的兒子，被班上同學排擠，因沒有人邀請兒子寫畢業紀念冊，令港媽感到心痛。

一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，表示長子正就讀小六，即將畢業升讀中一。兒子透露班上同學開始互相交換寫紀念冊，不過並沒有同學邀請自己填寫，而且形容自己「不嬲被忽視」。

兒子有語言障礙表達能力低

其後港媽向兒子了解，有沒有其他同學遇上同樣情況，兒子敷衍地回答「有」，

再問佢，你有無唔開心，佢又話無，我話我哋聽日不如去買一本，你都拎俾同學寫呀，佢死都唔肯，話唔使唔要。

港媽透露，長子本身患有語言障礙，理解和表達能力亦比較低，加上性格內向，從幼稚園開始已有社工和治療師跟進情況。不過，港媽直言「聽完大仔講完，個心好唔舒服」，擔心兒子「收埋自己啲唔開心」，遂向網民請教應如何安慰兒子。

曾協助兒子與同學建立好關係

由於兒子性格內向，港媽指自己會不時鼓勵兒子主動結交朋友，自己亦會暗中幫忙他，

未有疫情時，我會買一包零食叫佢帶返去，小息請啲同學食，（不過）最後次次都帶返嚟。學校運動會，有啲家長無出席，我年年都會出席，我會買嘢飲小食請幾個同學仔呀，希望可以幫大仔建立一個好嘅關係。

港媽續指，兒子曾經嘗試融入班中，但因表達能力不太好，擔心同學取笑自己，因而欠缺自信。

網民：由大仔自行處理

帖文一出，網民紛紛留言鼓勵港媽，有人分享自己也是過來人，「你大仔直情同我細仔情況一樣...佢而家升中一好彩都識咗一個同學...起碼分組有伴」、「叫佢凡事要主動爭取，同呢班人唔夾就去搵其他人做朋友」、「有啲嘢真係不能強求」。

對於為兒子購買紀念冊一事，網民有不同意見，有人建議港媽先了解兒子意願，再鼓勵他主動找同學和老師寫紀念冊，「只要願意主動，不怕被拒絕，總會有收穫」、「可鼓勵佢先俾老師寫，因為老師一定會寫，然後叫佢踏出第一步」。

另外，有人擔心會出現反效果，「其實大家關係唔好，無必要買本紀念冊俾佢，就算寫都是敷衍了事」、「我個仔小學班同學都唔太喜歡佢，紀念冊入邊有一兩個同學寫咗啲好惡毒嘅說話，你唔會相信係小學生寫嘅，有啲嘢無都未必一定係壞事。」

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責任編輯︰王明芳