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【姜Ｂ穿咩鞋】盤點姜濤林家謙陳卓賢名牌潮著　奢華品牌加持Chill Club頒獎禮

休閒消費 14:07 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

奢華品牌加持Chill Club頒獎禮，盤點姜濤林家謙陳卓賢名牌潮著。

剛剛由VIU TV主辦的《Chill Club推介榜年度推介20/21》雖然曲終人散，除了節目得到廣泛好評外，得獎者過後的心路歷程亦成大家的關注對象。不過，眾歌手對於這一個久違了有觀眾參與的頒獎典禮都不容有失，除了Mirror悉手打扮外，就連一直以文青姿態示人的林家謙都穿上high fashion出席。

當晚大家的焦點一定是Mirror。（本報攝影組）

林家謙穿上了整套Fendi男裝。（毛衣$7,500丶恤衫$10,800丶褲$6,500/本報攝影組）

當晚林家謙穿上了這對Fendi Flow球鞋。（$7,100/圖片由品牌提供）

林家謙穿Fendi

創作人林家謙，這一次得到來自意大利的Fendi加持，由頭到腳都是該品牌的出品，可幸的是他所選的款式偏向低調，只挑選了黑白款式的服裝，徹底避開了近年大熱而且穿上後又顯得缺少品味的Monogram設計，由頭到腳貫徹了鄰家男孩的形象。

姜濤穿了Giuseppe Zanotti的Sheldon皮靴。（本報攝影組）

這對是姜濤穿上的Sheldon黑色麖皮皮靴。（售價未定/圖片由品牌提供）

姜濤穿Giuseppe Zanotti

當時得令的姜濤亦不失禮，最近出席所有活動都幾乎穿上來自意大利鞋王Giuseppe Zanotti的球鞋，今次出席頒獎典禮改穿了同是出自該品牌的Sheldon型號皮靴。

陳卓賢穿上Maison Margiela的長褸。（售價未定/圖片由VIU TV提供）

陳卓賢穿Maison Margiela

得到男歌手銅獎的陳卓賢（Ian）人氣不比姜濤遜色，身穿上來自法國出自大師John Galliano設計，來自品牌Maison Margiela的deconstructed長身外套和同是來自鞋王Giuseppe Zanotti的Alexa皮鞋上陣。

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柳應廷穿Maison Margiela

無獨有偶，Mirror成員柳應廷（Jer）和Ian一樣揀選了Maison Margiela的西裝和Giuseppe Zanotti的皮靴。

盧瀚霆穿Giuseppe Zanotti

雖然是次頒獎禮盧瀚霆（Anson Lo）沒有得到任何獎項，但身為Mirror其中一位人氣最高的成員，自然打扮亦一絲不苟，當晚穿上Giuseppe Zanotti粉紅色透明鞋踭皮靴，非常妖艷。

記者：何偉雄

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