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【夫妻放閃】單文柔一家酒店慶生小豬比超調皮　獲丈夫陳展鵬愛錫掌財政權

親子 12:07 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

單文柔獲老公送上生日驚喜。

港姐單文柔（Phoebe）於3年質陳展鵬結婚，婚後當全職媽媽專心湊B，並不時於IG分享女兒「小豬比」的日常。而單文柔日前迎來31歲生日，丈夫陳展鵬為她炮製浪漫驚喜，她於IG分享一家三口到酒店慶生的片段，從中見2歲大的小豬比十分調皮，單文柔「投訴」連影張合照也困難。

其實婚後的單文柔獲丈夫陳展鵬疼錫，除於特別日子送上驚喜外，有指單文柔掌握財政大權，陳展鵬可說是百份百愛妻號。

【夫妻放閃】單文柔暫時撇低小豬比享二人世界　陳展鵬慶結婚周年氹老婆：笑容永遠一樣

單文柔一家三口往酒店廢生。

囡囡小豬比超活潑

單文柔日前（19日）迎來31歲生日，這位靚媽跟老公陳展鵬及女兒「小豬比」到酒店Staycation慶生。事後單文柔更於IG限時動態分享多段影片，只見酒店房佈置得充滿浪漫氛圍，牆上掛了「Happy birthday」的字條，床上更有「Love」字及心型氣球，而老公陳展鵬更送上一大束紅玫瑰及心型蛋糕。

二人的女兒小豬比（陳諾瑤Quinta）已經兩歲，她十分活躍，於房內走來走去，當影合照時更坐不定，難怪單文柔笑言影全家福也影足100張，她寫道「其實真係好難影一張合照！我放棄！」

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陳展鵬甘當「阿四」

31歲的單文柔於2018年下嫁陳展鵬，翌年4月中誕下女兒小豬比，一家三口生活十分美滿，而二人也奉行「男主外、女主內」，婚後的她淡出幕前專心相夫教女，閒時只會出席公開活動，而老公陳展鵬努力拍劇賺錢養家。

單文柔亦獲老公愛錫，陳展鵬向來稱呼單文柔做「大BB」，二人曾被拍得一起逛超市，陳展鵬全程做「阿四」，推車、付款、拿東西一手包辦，不用老婆辛苦。

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陳展鵬亦曾公開對單文柔發表愛的宣言，他表示沒人能夠代替太太在其心目中的地位，他說：「尤其見到她陀B真的好辛苦，付出好多，所以沒有事情能動搖到我對她的愛，只會加，無減。」

另外有指陳展鵬婚後甘於奉上財政大權，單文柔陀B時已被拍得跟保險經紀見面，為女兒供教育基金外，更為一家三口買重健康危疾醫療保險。

同場加映：陳豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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