【錯有錯著】宿醉誤用卸妝乳沖涼洗出一缸老泥水　傻瓜男友笑言：洗完全身皮膚滑捋捋

▲ 男友宿醉誤用卸妝乳沖涼，洗出一缸老泥水。

用卸妝乳沖涼比用沐浴露更乾淨？台灣一名網友日前在討論區《Dcard》分享男友宿醉洗澡時發生的爆笑事。男友誤用卸妝乳沖涼，洗到一半時，見到浴缸水很黑，才知道自己用錯卸妝乳沖涼！不過男友沖涼後表示很開心，因為皮膚變得滑捋捋。

網友發文指，男友日前在酒吧與朋友小酌，回家就直接在沙發倒頭大睡。翌日準備出門上班前，見他沒睡飽又未退酒意，便建議他沖個涼再出門，去除身上的酒味。

▲ 一缸老泥水。

於是男友昏昏沉沉地走進浴室開水沖涼，但沖到一半時，她突然聽到男友大叫，說「怎麼洗個澡，浴缸水那麼黑」，於是她馬上到廁所查看發生何事。起初她以為男友宿醉未醒，水溫過高看到異象。但後來她發現男友用錯了自己洗臉用的卸妝乳：

不對啊...大哥，你拿什麼東西來洗澡？？原來他拿到我平常在洗臉卸妝的卸妝露…卸妝露被拿來這樣用真的傻爆眼欸。

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她表示男友沖完涼後，還很開心、笑笑口地說覺得全身皮膚滑捋捋。

對於男友洗出一缸老泥水，女友感到非常無奈：

話說他身體也太髒了吧，到底是平常都不洗澡嗎？而且這兩罐明明就差很大。我跟男友都很認真為了我們未來在工作，但累（醉）到連沐浴乳&卸妝露都傻傻分不清楚，我該擔心嗎？

她又表示，因為平常習慣把洗澡後的水用來沖馬桶，所以會把浴缸堵住。不過這次因為太髒，所以直接放掉水了。

事件引起網民熱烈討論，網民紛紛笑指卸妝乳的威力強勁，紛紛估是什麼牌子，甚至都想試用卸妝乳沖涼：

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責任編輯：羅嘉欣