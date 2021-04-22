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【名人展覽】陶傑林夕首度藝術聯展　水墨畫＋歌詞書法展示另類視角【內附地址】

休閒消費 12:22 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陶傑與林夕於4月23日首度聯合舉行「瞬間印記」展覽。

兩位著名文士，陶傑與林夕於4月23日首度聯合舉行「瞬間印記」展覽，一是填詞人林夕，以詩意豐盈而聞名；另一人是陶傑，以情理兼細膩尖鋭和幽默感而稱著文壇。該展覽會展出兩人之藝術表述，目的是讓公眾有機會從不同的視角，觀照他們人文的一面，加深了解兩人。

今次陶傑展出有近10張水墨畫和鋼筆畫，熱愛旅行的他分享其遊歷歐洲和亞洲多國時的寫生，就地取材，以繪畫形式捕捉一些特殊或有意義的人與事。在繪畫之中，他感受到生命的短暫，沉思人類的渺小，領受自然的恩典和啟示。

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另一邊廂，林夕為今次展覽，特地展出以展出以歌詞創作的書法作品，希望筆墨交融下，能夠重新還原作詞當下的情感。對他而言，以個人風格的書法呈現作品，猶如一名歌手，有機會投入個人情感，以別樹一格的方式演繹歌詞。當中有林夕對林憶蓮《願》、陳奕迅《不來也不去》、王菲《約定》、鄭秀文《終生美麗》、麥浚龍《櫻吹雪》等經典歌曲的題字。

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「瞬間印記」展覽詳情

舉行日期：4月23日至5月31日

地址：上環荷李活道72號燕譽堂

電話：2815 9422

​​​​記者：曾嘉善

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