【商場優惠】ifc商場期間限定It's Coffee O'Clock活動　買1杯咖啡送手工皂或咖啡渣種植套裝

▲ ifc商場由即日起至5月9日舉辦It's Coffee O'Clock活動，於商場1樓設置精品咖啡店指南。（商場提供）

ifc商場由即日起至5月9日（星期日）期間會聯乘場內7間特色精品咖啡店，舉辦期間限定咖啡活動It's Coffee O'Clock，於ifc商場1樓設置了精品咖啡店位置指南，讓大家逛商場時也能一目了然，隨時能買到心頭好。

▲ Blue Bottle Coffee︰ifc商場三樓3077號舖（商場提供）

7間參與It's Coffee O'Clock的咖啡店包括有% Arabica、agnès b. LA LOGGIA bis、Blue Bottle Coffee、BYO_By NODI、DALLOYAU、Fuel Espresso及PAUL LAFAYET，總有一間啱你口味。

▲ 於指定咖啡店購買1杯$30或以上的咖啡，即可換領咖啡手工皂1塊或咖啡渣種植套裝1套。（商場提供）

而活動期間於以上咖啡店購買一杯滿$30或以上的咖啡，即可換領由ifc商場與環保社企Eco-Greenergy綠行俠合作以咖啡渣再造的肥皂或種植套裝，品嘗咖啡之餘同時可支持可持續發展，一舉兩得。

It's Coffee O'Clock

日期：即日起至5月9日（星期日）

時間：10:30am-10pm

地點：ifc商場1樓（鄰近1039號舖Club Monaco）

記者︰黃依情