【商場優惠】ifc商場期間限定It's Coffee O'Clock活動 買1杯咖啡送手工皂或咖啡渣種植套裝
話題 11:43 2021/04/22
ifc商場由即日起至5月9日（星期日）期間會聯乘場內7間特色精品咖啡店，舉辦期間限定咖啡活動It's Coffee O'Clock，於ifc商場1樓設置了精品咖啡店位置指南，讓大家逛商場時也能一目了然，隨時能買到心頭好。
7間參與It's Coffee O'Clock的咖啡店包括有% Arabica、agnès b. LA LOGGIA bis、Blue Bottle Coffee、BYO_By NODI、DALLOYAU、Fuel Espresso及PAUL LAFAYET，總有一間啱你口味。
而活動期間於以上咖啡店購買一杯滿$30或以上的咖啡，即可換領由ifc商場與環保社企Eco-Greenergy綠行俠合作以咖啡渣再造的肥皂或種植套裝，品嘗咖啡之餘同時可支持可持續發展，一舉兩得。
It's Coffee O'Clock
日期：即日起至5月9日（星期日）
時間：10:30am-10pm
地點：ifc商場1樓（鄰近1039號舖Club Monaco）
記者︰黃依情