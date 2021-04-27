空氣清新機改善食肆通風　減低播毒風險

香港有不少人也屬於「無飯家庭」，但疫情之下食肆成為了高風險地方，為了減低食肆傳播病毒的風險，政府在限聚令、食肆員工檢測等方面收緊措施，更在3月下旬規定持有食物業牌照的餐飲處所持牌人，須在4月30日前將處所換氣量提升至每小時最少6次，或按實際情況安裝符合指定規格的空氣淨化設備。

室內真菌學、空氣微生物學專家吳浩翔博士表示，一般食肆多屬於室內空間，如果通風不足，與室外的空氣氣體交換不頻繁，當有患者身處食肆，脫下口罩說話、進食，甚至咳嗽時，便會增加釋出病原體的機會；其他食客亦因為用餐時脫下口罩，防護不足，因而令食肆成為高風險的地方。

政府在3月下旬推出提升換氣量或增設空氣淨化設備的規定，以降低室內空氣病毒傳播的機會。吳浩翔博士解釋：「要受病毒感染，病毒必須達到一定數量。提升換氣量，變相稀釋空氣中的病毒濃度，是一個較有效控制室內傳播的措拖。另外，一部認可的空氣淨化設備具有有效過濾粒子的能力，可過濾部分進食及說話時附上病原體的液滴，同時也能減低室內的病毒濃度，減低感染的風險。」

添置空氣清新機成本較低

食肆在考慮改裝通風系統工程或增設空氣淨化設備時，可以從成本角度考量。在一級小型工程承辦商任職建築及室內設計、項目管理、牌照顧問的李智聰分享，一般改善通風系統，既要將抽風機馬力加大，為室內引入更多室外的鮮風，亦要將送風機加大，排出受污染的空氣，才能達到室內室外空氣循環，得到換氣的效果。

「改裝通風系統工程最基本需要更換風機及加粗風喉。若有假天花，必須拆卸才可改裝，涉及7至14天的時間成本，食肆必須休業。」而增設空氣清新機，則因為安裝較為簡易，不涉及任何工程，食肆毋須休業，成本相對低很多。

改裝通風設施，提升換氣量屬於大環境範疇，透過中央空調將室內的空氣抽入及抽走，從而得到循環，但同樣亦有風險。李智聰解釋，如空氣中有病毒，有機會經過循環的軌跡感染食客，相反增設空氣清新機後，如果空氣質素不理想，可以在小範圍內移動空氣清新機作針對性的過濾，將空氣中的污染物潔淨，成為移動性的保護膜，為該範圍的人作出保護。

吳浩翔博士亦提醒，早前有感染案例，由於患者在冷氣機出風位進食，其病毒經氣流帶動，引致多名食客受感染，所以食肆在符合政府要求的換氣量或添置空氣淨化機的同時，也要多在擺放枱椅的位置上作出考慮。

▲ 李智聰建議食肆可採用智能空氣清新機，利用自動模式根據食肆內的空氣質素實時調整風速及濾淨模式。

HEPA有效過濾微粒

現時符合政府規定的空氣淨化設備包括高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外綫C技術（UV-C）設備、HEPA設備或UV-C設備。HEPA是利用高效能微粒濾網過濾病毒，而UV-C紫外光燈則是破壞生物分子或是化學分子的污染源。

吳浩翔博士解釋，HEPA能物理過濾粒子，從而阻隔污染物，為室內空間帶來潔淨的空氣。「現時對空氣要求較高的場所，例如：實驗室、潔淨室等，都會使用HEPA高效能微粒濾網，所以從專業場所應用到日常生活，概念上是足夠的。」現時，食物環境衞生署要求HEPA從空氣中過濾0.3微米微粒的最低效率，必須達至99.97%。李智聰建議：「因為冠狀病毒體積約為0.1微米，食肆可在坊間選擇一些可有效過濾小至0.1微米或更細體積污染物、濾淨效能達99.99%的空氣清新機。」

UV-C紫外光燈屬於光能的原理，與光源愈近發揮的功用愈大，反之亦然，故在一些較遠及未能覆蓋的角落，將難以有效殺菌。吳浩翔博士認為具備UV-C的空氣清新機，由於並非使用紫外綫直接射進房間內，所以去除空氣中污染物的作用有限。他亦補充，HEPA結合UV-C的空氣清新機由於長時間啟動紫外綫燈，相信耗電量會較高。

▲ 吳浩翔博士認為，從過濾空氣中病原體的角度，HEPA高效能微粒濾網的空氣清新機已可發揮有效的作用。

宜選權威認證及單一功能機體

市面上有很多不同類型的空氣淨化器，當中有部分具複合功能，如同時具備空氣淨化及抽濕功能。吳浩翔博士指出，有研究發現，複合功能的淨化器其空氣淨化能力並不理想，建議食肆可選擇單一功能的空氣淨化器，同時亦要留意出風角度。「有調查發現，垂直出風的空氣淨化效能比水平出風的效能好，因為水平出風通常只針對固定水平位置、濾淨範圍有限，而垂直出風則可透過加強空氣對流把淨化的空氣擴散至更大範圍，更有效促進潔淨空氣於室內流通。」

李智聰則建議食肆在選擇空氣淨化器時，可從能源效益入手，選擇備有一級能源標籤的設備，並參考一些國際性的權威認證，包括美國家電製造商協會（AHAM）、英國過敏協會（Allergy UK）、過敏症研究基金會歐洲中心（ECARF）、美國環保署ENERGY STAR®節能或其他權威性的認證，以確保空氣清新機的濾網質量及濾淨效果。

（資料由客戶提供）