▲ 沈卓盈跟丈夫公布胎兒性別。(取自IG)

「沈大師」沈卓盈2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚,今年初宣布懷孕,安胎中的沈卓盈,今日跟丈夫在社交平台公布BB性別,並寫下快為母親的心情。

沈卓盈在IG發放跟丈夫合照,她手拿著寫有「It's a Boy」的汽球,公告胎中腹兒為男嬰。

▲ 二人放閃。(取自IG)

沈卓盈寫道:「Papa & Mama looking forward to see you 💙」並標註「#媽媽的小情人#soexcited #js520💋」

沈卓盈一向是觀眾心中的女神,入行至今的感情路都備受關注,因她素來擇偶要求甚高,每位前度都非富則貴。

▲ (取自IG)

前度包括有飛機師Simon、金融才俊Ray Mak等,最終於2016年才情定內衣商人Calvin。至2019年,二人正式結婚,組織幸福家庭,沈卓盈並減少工作,專心安胎。