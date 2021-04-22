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【立志從醫】2歲男童患腦膜炎一度命危　惡鬥病魔兩個月終痊癒立志做醫生

親子 14:03 2021/04/22

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一名2歲男童患腦膜炎一度命危，逃出鬼門關後立志做醫生。

陝西西安中醫腦病醫院最近出現一名2歲的「小醫生」，他穿起白袍、戴着聽診器，有模有樣地陪伴醫生巡房。原來這位「小醫生」是抗病小鬥士濤濤，他曾經患上病毒性腦膜炎，與病魔惡鬥兩個多月後終痊癒，立志長大後也要當一名醫生。

男童性命一度垂危

綜合內媒報導，濤濤在去年12月底感冒發燒，送院後出現抽搐的症狀，其後確診為「病毒性腦膜炎」，被轉送深切治療部。濤濤的病情初時不樂觀，醫生指他性命垂危，

濤濤剛來時意識不清，生命跡象微弱，看着眼前年紀小小的孩子，醫護人員都感到難過。

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濤濤恢復意識後，雙眼一度看不見，父母甚為擔憂。住院兩個多月後，其病情終有好轉，主診醫生大讚他勇於與病魔搏鬥，

從來沒有見過一個兩歲小朋友，面對治療能這麼堅強！濤濤加油，長大後你也能當醫生！

穿白袍扮演小醫生

經過醫護悉心照顧，濤濤近日終可以出院。他向醫生和護士表達感謝，並指自己長大後也想當一名醫生。父母為他購買了一件小白袍及玩具聽診器，讓他扮演小醫生，和主診醫生一起巡病房，場面溫馨。

不少網民得知事件之後，都為濤濤打氣，希望他將來成為一名真正的醫生，「好可愛，長大後一定能達成心願！」、「夢想的種子開始悄悄發芽」、「小朋友一定要健康快樂地成長啊！」。

同場加映醫生拆解小孩子幾多度算發燒

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責任編輯：王明芳

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