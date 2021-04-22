【考有Feel】純情姜濤玩遊戲情急揭「邪惡」一面　網民追問：誰教壞了姜B？【有片】

▲ 純情姜濤玩遊戲情急揭心邪一面，網民追問：「誰教壞了姜B？」

一向形象純情的姜濤，於昨晚（4月21日）播出的ViuTV綜藝節目《考有Feel》內，為讓隊友猜中問題，情急之下做出一個動作，令全場人大表震驚，直指姜B崩壞了。

昨晚播出的《考有Feel》，MIRROR派出姜濤、Anson Kong（江𤒹生）和Stanley（邱士縉）做代表，ERROR則派出193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）與嘉賓Pinky（羅沛琪）對疊。

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▲ （節目截圖）

在環節《究竟聽咗乜》中，每隊需要派出一名隊員就題目模仿其聲效讓隊友去猜。姜抽中了題目「食奶嘴」，嘟起雙唇模仿食奶嘴的姜B被隊友誤猜題目為扮可愛。

▲ （節目截圖）

「主考官」小儀給提示著姜濤扮奶嘴用家，但由於時間有限，姜濤在情急之下以眼神示意身邊的「考靚」劉若寶（Polly）的胸口，希望隊友Anson Kong與Stanley能夠猜到「奶」字。

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▲ （節目截圖）

在場邊「食花生」的阿Dee與Pinky見狀拍手大笑，就在此時隊友猜中了「食奶嘴」，姜濤開心到彈起，而小儀則一臉震驚，字幕彈出：「姜B變壞了嗎？」

▲ （節目截圖）

興奮過後的姜B顯得有點尷尬，唯有以大笑遮醜，在她旁邊的Anson Kong搭著他的肩膊安慰姜濤：「無事無事！」旁白更笑謂：「睇嚟姜B真係大個仔喇！」

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大批網民留言追問到底是誰教壞了姜B，有人追究MIRROR的其餘11個隊友，亦有網民指只有姜B做這回事才不覺得猥瑣。