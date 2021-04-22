【東張西望】廖啟智助年青人完成夢想　陳敏兒受訪回望智叔一生：以他為榮

▲ TVB節目《東張西望》昨晚（21日）播出智叔遺孀陳敏兒的專訪片段。

資深演員智叔廖啟智上月因癌病逝世，並於前日（4月20日）舉行安息禮。TVB節目《東張西望》在昨天（4月21日）晚上播出智叔遺孀陳敏兒的專訪片段，回顧智叔的一生，陳敏兒含淚說：「廖啟智，我以你為榮！」

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智叔愛助年輕人

陳敏兒指智叔的演戲路並非一帆風順：「所以他特別有同理心，很想幫助年輕人。」她又謂智叔從不考慮劇本拍出來到底有沒有票房：「他只是很單純地說，『你想發這個電影夢嗎？你想從事演藝工作嗎？』好，我願意陪你跑這一程。」

熱愛演藝的智叔不論工作有多忙，他仍然願意接受浸大電影學院的邀請在表演系幫忙教演技：「正因為他很想幫助那群年輕人，圓他們的演戲夢。」

智叔最喜歡的電影是《籠民》，陳敏兒指：「他認為它反映了社會現實，而拍戲就是要拍這種戲，真的很有意義。但他自己也說，真的很諷刺，30多年前拍的《籠民》大談籠屋的問題，30多年後，今天的香港，這個問題沒有改善過，還多了一個叫劏房。」

她續指：「他經常說劏房是香港人的恥辱，他雖然只是一個小演員，但他對於整個社會基層的需要，其實他內心有很大的關懷。」

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智叔全力以赴做每件事

智叔一生中拍攝過110部電視劇、92部電影及參演了21齣舞台劇，綜藝節目方面，他演過趣劇、唱歌、跳舞、默劇、雜技、主持，並做演藝的教學工作已逾10年。陳敏兒感慨指：「我相信他的演藝工作，工作量之多和涉獵的範圍之廣，我真的夠膽說一句，應該是前無古人，後無來者。」

令她有一種感覺：「他的人生真的很像一場短跑一樣，他全程都用盡所有拼勁、全力以赴，沒有一刻讓自己停下來，衝到底。」

智叔一直以來都全力以赴做好每一個角色，陳敏兒指他作為一個演員，「會盡力去滿足編劇和導演對他的要求，在他生病的時候，他很牽掛，因為他答應了拍數部戲，他沒辦法去完成，所以他覺得很遺憾。」

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智叔不放心陳敏兒

作為一名三孩之父，陳敏兒指他：「盡力養育其兒子，供書教學，他的工作很忙，但他仍然抽很多時間去陪伴他的孩子成長，有很多親子時間。」

智叔與陳敏兒於1987年結婚，多年來彼此支持和鼓勵對方，她猶記得智叔在病房時經常捉着她的手跟她說，「『我很擔心你，我很不放心你。』因為作為一個丈夫，他很不開心自己沒辦法完成這個責任直到最後。」

在人生最後一段路途上，智叔為醫生口中的A+病人，她說：「每一天完成打針、吃藥，醫生要他做的事情，他都全力以赴，所以我作為他的妻子，我看見這個生命，我的確以廖啟智，我以你為榮。」

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