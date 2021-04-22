【偷鞋怪盜】女教師驚見舊鞋變新鞋報警　揭怪癖男偷龍轉鳳竊20多對女裝鞋

▲ 女教師驚見舊鞋變新鞋報警，揭怪癖男偷龍轉鳳竊20多對女裝鞋。

不少人都會有奇怪癖好，日本最近出現了一名「偷鞋大盜」，用「偷龍轉鳳」的方式偷取女生脫下的舊鞋，然後換上全新的鞋子，最後由一名23歲教師揭發，警方在小偷家中發現多達20雙舊鞋，事件引起網民熱議，不少人更稱讚小偷相當大方。

日本早前發生一宗離奇偷竊案，愛知縣名古屋一名23歲音樂女教師發現放在玄關的鞋子有異樣，雖然款式和尺碼都和之前一樣，但明明鞋子已穿了一段時間，現在卻像全新一樣，刮痕消失不見，女教師懷疑鞋子被偷走，於是報警。

警方調查後拘捕33歲的疑犯勝洋明，他是一名上班族。警方在他家中檢獲20多對女性舊鞋，當中包括平底鞋、高跟鞋、涼鞋等。他承認自己偷竊，又表示不認識該名女教師和其他被偷鞋的女生，單純因為喜歡聞女生穿過的舊鞋。

勝洋明透露犯案手法時指，每次下手前，都會事先觀察目標對象的鞋子品牌、尺碼，然後購買一雙全新但款式一樣的鞋子，然後趁女生離開期間，「偷龍轉鳳」換掉原本的鞋子。

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案件曝光後引來當地網民熱議，不少人認為疑犯很有趣，偷鞋之餘還買一對新的給對方，形容他「很大方」、「是聖誕老人」，又笑言「把我的鞋也換掉吧」。

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責任編輯：羅嘉欣