【名人教瑜伽】林德信執教赤柱廣場戶外瑜伽班　夥同世界冠軍魏秋琪親自示範【內附連結】

▲ 5月1日有林德信及瑜伽冠軍魏秋琪一同教授雙人瑜伽。（林德信FB）

不少人也熱愛做瑜伽，赤柱廣場將於5月至7月期間之指定周末舉辦「Boundless Tempo」戶外瑜伽體驗活動，除了有星級專業導師林德信及世界冠軍魏秋琪親身示範，亦提供免費租借瑜伽用品服務。

戶外瑜伽體驗活動將於5月1、15、29日、6月5、19日 及 7月3日舉行，由多位專業認證的瑜伽導師開班，指導一系列的瑜伽體驗，設有不同種類包括基礎班、核心訓練及寵物瑜伽等，5月1日更邀請了林德信及世界首位瑜伽冠軍魏秋琪教授雙人瑜伽。

參加須付200元登記按金，會在瑜伽班當天以現金形式退回。課堂前15天內於赤柱廣場或美利樓，以電子貨幣累積淨消費額滿500元，出示發票正本，便可免費參加瑜伽體驗。首60名成功登記和參加是次活動，更可免費獲得專業瑜伽品牌CLÉSIGN的瑜伽墊一張。

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赤柱廣場特地提供免費租借瑜伽用品服務，隨時借用做瑜伽。 配合這次戶外瑜伽體驗活動，赤柱廣場於「Boundless Tempo」活動期間的指定周末，於5月開始亦會舉行各式各樣的主題市集、工作坊、吃喝玩樂體驗及消費換領活動等。

赤柱廣場「Boundless Tempo」

地點：赤柱廣場地下天幕廣場

活動日期：5月1、15、29日、6月5、19日 及 7月3日（星期六）

活動時段：10:30am-11:30am、3pm-4pm

報名網站：https://bit.ly/2Qfij8C

記者：張頌婷