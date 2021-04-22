【衣魚出沒】美孚居民發現廁所有衣魚出沒　專家：衣魚或經網購紙箱帶入家居【附預防及滅蟲方法】

▲ 有市民發現家中廁所有衣魚爬行

春夏多昆蟲出沒，近日有網民發現廁所有一隻銀灰色昆蟲，即使安裝蚊網，渠口黏了膠紙，仍有昆蟲出沒，令她疑惑，遂發文求助，問網友那是甚麼昆蟲以及預防方法。據相片顯示，那是一隻衣魚，香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪表示，衣魚愛吃含澱粉質的紙張，棲息於溫暖潮濕的環境。

該名網民在facebook群組「Mei Foo 美孚」上載相片，詢問網友有否見過相片中的昆蟲，謂「家裡有蚊網，渠有黏膠紙」，仍不知為何會出現昆蟲，希望知道如何預防。不少網友均回覆指，那是一隻衣魚，並講解其習性，提供預防方法。從相片可見，該昆蟲身體呈銀色，頭部及尾部也長有多條觸鬚。

網購紙箱會帶衣魚入屋

根據食物環境衞生署的資料，衣魚是纓尾目（Thysanura）衣魚科（Lepismatidae）的昆蟲，又稱為「蠧」，是一種原始昆蟲，早於三億年前已存在。牠是紙張製品及衣物的重要害蟲。香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，衣魚英文名為「Silver Fish」，外形像一條銀色的魚，牠們愛吃含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服。

陳澤森指，不少人常說家中原本沒有衣魚，很多時其實是因為紙箱而出現。尤其現今流行網購，一個個紙箱積聚家中，若本身已有衣魚匿藏，就會順帶將衣魚帶到家居落地生根。

此外，衣魚也可能經鄰居、大風散播，一個傳一個。一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，但牠不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

衣魚外形及習性

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預防及滅蟲方法

綜合食物環境衞生署及香港蟲害管理學會主席陳澤森的意見，預防及消滅方法如下：

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責任編輯：羅嘉欣