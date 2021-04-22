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【食水檢測】水務署更新本地食水標準　按世衞最新準則訂立

社會 12:16 2021/04/22

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政府更新食水標準。（資料圖片）

政府今日（四月二十二日）公布最新的香港食水標準，最新參數由原有的92個修訂至60個。當中包括加入「高氯酸鹽」和「總三鹵甲烷」兩個新參數，以及剔除34個不相關的參數，有關建議已提交食水安全諮詢委員會討論並獲接納。 

新加入的參數是按世衞的最新準則而訂立，而被剔除的參數在水務署的恆常水質監測中一直低於可檢測水平，顯示它們在香港食水中含量極微，甚或不存在，遠低於會對健康造成風險的水平。然而，水務署會繼續不時監察這些被剔除的參數在食水中的含量。此外政府參考世衞準則，為香港食水標準中的「氯酸鹽」和「二氯乙酸鹽」訂立了更嚴格的標準值。

此外，專家顧問參考國際組織及海外國家在食水水質監測的做法，建議透過現時推行的水質監測優化計劃，抽取額外水樣本以檢測「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量。

水務署2017年開始推行優化監測計劃，每年在全港的食水帳戶中隨機選出約670個處所，在其水龍頭抽取食水樣本，以檢測6種金屬（即銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳）。水務署由下月起會擴大優化監測計劃的範圍，額外檢測食水樣本的「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量。

香港自2017年9月起採用世界衞生組織的《飲用水水質準則》內，相關準則值或暫定準則值作為香港食水標準。政府根據世衞倡議，早前委託專家顧問進行檢討，包括參考國際經驗，制定一套適合本地的食水標準。根據專家顧問的檢討結果和建議，政府擬訂了最新的香港食水標準。市民可參閱水務署網頁了解優化監測計劃的最新資訊。

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責任編輯：吳卓峰

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食水 經濟 大腸桿菌 世界衞生組織 水務署

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