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【盼你賞面】陳國坤4度扮演李小龍　飲水思源感激周星馳知遇之恩

娛樂 12:40 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳國坤於《盼你賞面》大談四演李小龍感受 。

由楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》逢星期六晚播映，而本周六晚（4月24日）播映的一集邀請陳國坤擔任嘉賓，期間楊盼盼為對方炮製「紅燒肉」，陳國坤自言首次品嚐楊盼盼廚藝，大讚對方廚藝了得，席間他大談對偶像李小龍的感受。

雖然未見過李小龍真人，不過自從看過其經典作《精武門》之後，陳國坤自此對李小龍著迷，他說：「龍哥（李小龍）對我由細到大的影響都好特別，年幼時因為他，我會周身郁，好有表演慾，到長大後開始看他的書，慢慢會鍾意他的世界、他的價值觀，我個人都變得好有正義感。」

陳國坤跟楊盼盼同是打得之人。

感激周星馳提拔

入行多年以來，陳國坤演過四次李小龍角色，其中《李小龍傳奇》令他有最大體會，他表示：「拍攝七個月，好享受，演了李小龍一生，更加了解李小龍的其他細節，感覺就好似他陪住我拍攝，對他的了解都一日比一日熟。拍完《李小龍傳奇》有少少憐憫他的感覺，發覺他原來好無助、高處不勝寒。」

而提到在《葉問3》、《葉問4》中所演的李小龍，陳國坤指：「《葉問4》是我所演過的李小龍角色中最滿意一個，記得之前演《葉問3》，拍完一場踢腳戲之後，行過聽到八爺（袁和平）說『小龍（陳國坤花名）的腳都是差一點』我聽到好大打擊，立即跟八爺說對唔住，說我會將腳練好。」

此外，節目中陳國坤又感謝周星馳，能夠參與《少林足球》、《功夫》令他知名度大增，他說：「簽了8年，拍了兩部電影，相比好多人拍20、30部更有用，首先是得到人家對自己的認知及認可，而且在拍攝過程中又吸收到好多東西，兩套戲的角色都令觀眾有記憶。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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