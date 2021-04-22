【限時優惠】惠康推Häagen-Dazs 5 日快閃優惠　22至26日$100買5盒任何口味脆皮雪糕批

▲ 惠康推出 5 日限定 Häagen-Dazs 脆皮雪糕批優惠。(圖片由惠康提供)

迎接盛夏，食雪糕批是個不錯的選擇！惠康推出一連5日限定優惠，由4月22日至4月26日Häagen-Dazs 脆皮雪糕批（80ml）5盒只售$100，平均每盒只需$20，yuu會員更可以$15加購第 6 盒。大家可自由組合多款清新香甜口味，包括全新推出的芒果及哈密瓜味。

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優惠詳情：

日期：2021年4月22日至4月26日

零售點：惠康超級市場、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen 及 Jasons ichiba。

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責任編輯：張懿慧