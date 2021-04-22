  • 28°C
香港時間 : 2021422日 (週四) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奧斯卡2021】憑《農情家園》角逐女配角獎　73歲尹汝貞創韓國演員紀錄

娛樂 12:19 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

尹汝貞（右）演技精湛。

在《農情家園》（Minari）中飾演慈祥睿智外婆的韓國殿堂級演員尹汝貞，較早前已橫掃全球30多座最佳女配角獎項，成為奧斯卡金像獎最佳女配角的頂頭大熱，更被中外媒體封為「韓國梅麗史翠普」！

對此她十分謙虛表示：「我認為演員之間不應該存著比較，我十分尊敬她的一切，但她有她的故事，我也有我的故事。我是一個韓國人。」

尹汝貞在其50多年的演藝生涯中，演出超過80部電影，她在70年代經已紅極一時，是傳奇導演金綺泳Kim Ki-young的靈感女神，其後她退隱並移民美國。
80年代重返南韓，並演出了多個令人難忘的角色，打破了南韓電影對中年婦女的定型。

從影五十年。

尹汝貞最為美國觀眾熟悉的是作品《下女》，演出獲獎無數，最近參演Netflix片集《超感8人組》（SENSE8）。導演鄭一朔知道需要找一個非常有實力的演員，來演繹這個有喜感但同時能為這家人帶來重大改變的人物，「國民媽媽」尹汝貞絕對是不二之選。

尹汝貞入圍本屆奧斯卡最佳女配角，寫下韓國演員的歷史首次記錄，並已橫掃各大影展30多座最佳女配角獎項，包括第74屆英國電影學院獎最佳女配角、第27屆美國演員工會獎最佳女配角等等。

尹汝貞在《農情家園》演幽默的外婆。

尹汝貞拿下第74屆英國電影學院獎最佳女配角時，打趣說道：「尤其這次能被公認『勢利』的英國人 ('snobbish' British people) 肯定，更加有意義，認同我是個出色的演員，我非常開心，謝謝投票給我的大家。」十分幽默。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【農情家園】韓裔家庭移民美國尋幸福　異鄕開墾夢想之地患難見真情
15:57 2021/04/20
【農情家園】韓裔家庭移民美國尋幸福　異鄕開墾夢想之地患難見真情
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
16:13 2021/03/26
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
11:36 2021/03/29
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
奧斯卡 電影 演員 Netflix 美國

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己