【投資失利】大學生靠補習辛苦儲蓄10幾萬　炒股炒牛熊勁蝕︰差唔多成副身家輸晒

▲ 一名大學生靠補習辛苦儲蓄10多萬，卻因炒股炒牛熊差不多輸身家。

投資股票一不小心，分分鐘賠掉身家。近日一名本港大學生在網上討論區稱，炒股炒牛熊勁蝕，靠補習辛苦儲蓄的10多萬，現僅餘2、3萬元，大呻「差唔多成副身家輸晒」。大學生痛失錢財有感難以翻身，問網民有何意見。

10幾萬積蓄輸剩2、3萬

該名大學在網上討論區「Dcard」自稱是香港大學二年級生，他於本周二（20日）發文，表示投資了一年多，翻查股票戶口紀錄，因為在投資上犯不同的錯誤，導致損手離場。他寫道︰

有幾次明明可以賺夠收手都無收，最後一次比一次輸得多，到依家差唔多成副身家輸晒……

他指出這10多萬是近一年多來幫人補習的儲蓄，現時身上只有2、3萬，感到「好頹」，認為積蓄已所餘無幾，完全沒有任何反擊空間，直指「啲錢淨係夠眼前食飯」。他透露最後一次衰在「玩動物」（買賣牛熊證），本來開始贏了4、5萬，後來連本金也輸掉。

敵不過心魔一錯再錯

該大學生原本打算在畢業前增加儲蓄，因此開始炒股炒牛熊，結果卻無法預料，大嘆︰

心魔搞到我一路做錯戰略決定，10幾萬老本無晒，唔止輸錢，仲輸埋時間成本。

他自知在未來一、兩年沒可能再儲到這筆錢，只能寄望將來工作再賺回來，投資失利令他覺悟「一個錯誤就可以抹殺前幾次嘅功勞兼輸凸」。

網民︰當買個好貴嘅教訓

不少網民安慰大學生，「你一年賺到十萬都勤力又勁」、「當買個好貴嘅教訓」、「我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少」。另有網民提醒他「唔好貪心 」、「以後唔好重蹈覆轍就得」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳