【最強靚媽】32歲最強5孩靚媽宣佈再懷第六胎　10年來從不避孕：來幾個生幾個

▲ 32歲最強5孩靚媽宣佈再懷第六胎，10年來從不避孕。

現今不少人普遍不敢生，除了因為養育孩子的費用龐大外，教育孩子的時間也絕不能少，令一眾年輕人對生兒育女卻步。但台灣一名32歲靚媽在10年來共誕下5名孩子，日前再次宣佈再次懷孕，靚媽拿起驗孕棒一臉幸福。她開心發帖報喜，「經過了100多次的努力，我們驗到兩條線了！」更直言與丈夫10年來一直沒有避孕，將孩子視為上帝的恩典，未來也不打算避孕。

▲ 台灣一名靚媽宣佈懷下第六胎。（林叨囝仔 The Lins' Kids facebook）

台灣靚媽陳珮芬一直經營Facebook專頁「林叨囝仔 The Lins' Kids」，她日前發帖報喜，透露經過100多次努力再次懷孕，「按照傳統，我們每搬一次家，就會懷一個新的寶寶。」恰好，他們剛搬到新家第4個月，沒想到再次懷下第六胎。陳珮芬直言自己並非容易受孕的體質，過去曾多次懷孕，為產檢發現胎兒沒有心跳流產，

但每一次懷孕即使流產都是美好的計畫。

10年來從不避孕

21歲時與擔任獸醫的丈夫結婚，22歲誕下大仔，及後平均2年生1個，目前育有2兒3女。她表示10年來從無避孕，

看上帝給我們幾個孩子，我們就生幾個孩子，所以說，懷孕不是計畫，也不是意外，而是恩典。

兩夫婦在10年內進行性行為時從沒計算過排卵期，認為懷孕時上帝賜給他們的禮物。她更笑說，丈夫今年已經42歲，「看來年紀對他來說沒有太大影響。」陳珮芬認為，家中原本有5名孩子，多一個孩子對於她的照顧來說影響不大，「只有一件事比較困擾，就是車子會坐不下，這個問題我們還要好好來研究一下」。

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孩子沒有零用錢 多接觸大自然感受生活

她接受媒體訪問時表示，家中5名還均在家中自學，她不希望孩子在考試、做功課及補習的環境下長大，目前給予孩子多元學習的空間，培養孩子們的專長，再自行尋找老師教導孩子。從她的Facebook專頁可見，一家人常外出露營，體驗沒水沒電的野外生活，接觸大自然。另外，陳珮芬從來不會給孩子零用錢，讓孩子知道賺錢須自己付出努力，而且孩子從沒哭鬧吵著要買玩具，「從小就沒給過他們這種甜頭，沒嚐過甜頭，就不會想要」。

▲ 靚媽經常做運動保養。（林叨囝仔 The Lins' Kids facebook）

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責任編輯：王明芳