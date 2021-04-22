【遺愛人間】長期肚痛延醫揭患末期大腸癌　15歲中學男生盼死後捐出遺體助人

▲ 15歲少年長期肚痛延醫，求診揭發患上末期大腸癌。

身體長期疼痛可能是一個警號，內地一名15歲中學生長期肚痛，但掉以輕心，直到腹痛難忍才求醫確診末期大腸癌，生命倒數只剩20個月。目前留院治療的他向媽媽交代遺願，希望死後能將遺體捐給醫院，引人鼻酸。

▲ 小磊不幸確診末期大腸癌。（圖片來源：錢江晚報）

據《錢江晚報》報道，浙江紹興15歲少年小磊（化名）本來是一名成績中等的中學生，經歷過調皮搗蛋的階段，因留意到朋友開始補課，意識到要好好學習。相隔不到一個學期，成績就突飛猛進，考入校內前100名。

然而，小磊卻長期肚痛，一天去幾次廁所，起初他以為自己食壞肚，沒有告知父母。一直到腹部劇痛到受不了，他去年初才在父母陪同下前往醫院求診，並因發現得太遲，而被告知生命可能僅剩20個月。

小磊前後接受了2次手術、8次標靶治療、7次化療，並飽受痛苦煎熬而接連需要用上止痛藥。媽媽張平（化名）希望透過積極治療，就能有奇蹟出現：

即使我能預料到結果，但是哪怕一點點的希望，我都不能放棄，總要賭一把的。

張平形容，兒子小磊是個小暖男，會經常跟他分享自己的想法、對未來的盼望：「媽媽，等我上了大學，要一邊上學一邊打工，自己攢錢去旅遊」、「女朋友也不著急找，先用掙來的錢給你買東西。」但自從生病後，小磊變得寡言，張平哭說：

我知道，他不是沒有想過未來啊，他都想過的，只是現在不敢想。

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小磊最近跟媽媽說出自己的心願，就是死後把眼角膜以致遺體捐出，希望能幫助有需要的人：

媽媽，我跟你說件事兒，你別難過，好嗎？我不在了，遺體就捐給醫院吧。幸好，還有弟弟能陪著你們。

大腸癌僅次於肺癌，是本港第2號殺手，而發病率及死亡率也在所有癌症中位列第2。點擊睇大腸癌6個徵狀：

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而不良飲食習慣也是誘發患大腸癌的高危因素，點擊下圖睇容易誘發大腸癌，以及預防大腸癌的食物：

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責任編輯：羅嘉欣