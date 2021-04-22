【躁狂伯伯】疑心痛孫仔被狗追至跌倒　何文田老翁爆粗怒踢外傭

▲ 何文田一名老翁疑心痛孫仔被狗追至跌倒，踢外傭泄憤。

近日何文田一名外傭帶僱主的狗隻散步，期間遇到老翁用粗口鬧她，並用手推及多次起飛腳踢她。該名伯伯的孫仔疑被狗追至跌倒，老伯心痛，便責怪外傭沒有好好看管狗。僱主事後得知此事，在網絡發佈有關影片，並向警方備案，希望為外傭討回公道。

一名狗主於20日（星期二）在facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區（香港）」發帖文，附有一段長1分7秒的影片，女網民表示外傭如常帶同她的愛犬「Oreo」散步，但突然有名伯伯跟她起爭執，向她說粗口、動手推及踢她。

工人姐姐同平時一樣陪Oreo落街跑，之後個xx阿伯唔知發咩神經，無啦啦行去姐姐度，踢我隻狗塊面！仲打到姐姐塊面，幾個鐘後仲紅緊……打咗姐姐5下……姐姐仲要比人咁大力踢……

▲ 日前，一名外傭帶狗散步，被一名老翁動粗腳踢。（影片截圖）

疑心痛孫仔被狗追至跌倒

有關影片是外傭姐姐的朋友拍攝的，從影片中所見，外傭抱起一隻似是法國老虎狗的狗狗，一邊用身體保護牠，一邊質問老翁何以要打狗狗及打人。在影片初段，該老翁用力踢外傭，並一直動粗及以粗口怒罵。

外傭曾退後，之後上前質問對方為何打她，老伯再用手按她肩膀將她推開，指罵「嗰度係狗玩㗎咩？」，外傭用廣東話反問誰規定該處不能給狗進入，老伯不服示意想打她。

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外傭被打仍努力保護狗狗

外傭心有不甘地說「有本事就打呀！」，怎料，老伯再用力「起飛腳」踢向她的小腿，此時她依然沒有還手，繼續保護狗狗。在過程中，狗狗窩在外傭姐姐身上，沒有吠叫。

之後，外傭指向鏡頭的方向，向阿伯表示他的惡行已被拍下來。另外，有名路過的婆婆上前詢問發生何事。老伯氣直理壯說︰

我依家去同我個孫仔睇醫生呀，知唔知呀？跌親呀佢！

他激氣地要求外傭一起前去察看孫仔的傷勢。外傭僱主事後才知此事，心痛姐姐之外，亦感謝她一直攬實保護狗狗，大罵「阿伯，你有冇人性㗎，激到我死！」，現時已備案。

網民大罵不應倚老賣老

有關帖文引起很多狗主網民討論，大罵該伯伯不應動粗，動口不動手才對！同時，許多網民大讚外傭充滿愛心，並心痛她被打之時仍努力保護狗狗。點擊圖看更多留言︰

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責任編輯：王明芳