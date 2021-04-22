【開心速遞】周嘉洛突然由男一變男三　主角位置突然被曹永廉取代

▲ 有指周嘉洛將轉拍正劇做男三。

王祖藍回巢TVB擔任首席創意官，因為忙於改革綜藝節目等幕後工作，所以祖藍在早前就已因為分身不瑕要辭演新劇，當時就有指該劇將找來周嘉洛擔綱演出，更因此要暫離《愛‧回家之開心速遞》專心演正劇。

不過，最新消息有指男主角將改由曹永廉演男一，周嘉洛只能當男三。

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▲ 有指周嘉洛將轉拍正劇做男三，並暫別《開心速遞》劇組。（Instagram圖片）

曹永廉伍詠薇任新劇男女主

被傳是TVB「千禧五虎」之一的周嘉洛受大台力捧，近年憑處境劇《愛回家之開心速遞》中的廢青安一角成功入屋，搞笑趣怪的形象貼地，成為觀眾的新寵，成有望上位的小生之一。

早前就有指周嘉洛將暫別《開心速遞》一段時間轉拍正劇，代替王祖藍做古裝新劇男一，而周嘉洛亦稱已收到公司通知，但未知道何時開拍及跟監製開會。

但現時有新消息就指出，新劇將命名為《痞子殿下》，而周嘉洛只會出演男三，男一將交由最近被封為「年青人偶像」的曹永廉演出。至於女主角方面，就由已有7年未有接演TVB劇集的伍詠薇演出。

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▲ 有指周嘉洛將暫別《開心速遞》劇組。（網上圖片）

伍詠薇闊別7年回歸

伍詠薇於1989年參選亞洲小姐競選入行，1994年加入TVB，拍過多部劇集，經典角色包括《大唐雙龍傳》中的傅君婥、《我的野蠻奶奶》的龍巧巧，及《銀樓金粉》的程秀杏等，多次擔正演出。

2013年，有指伍詠薇因被女高層侮辱及踐踏自尊，故提早解約離開，告別作為《法外風雲》，並向內地市場發展。2020年，她簽約邵氏，之後漸返回香港市場發展，最近有為節目《Tiger's Talk》任主持，並亮相《開心大綜藝》。

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周嘉洛成功上位

而周嘉洛雖然由男一變男三，但以25歲之齡已攀上男主角之列的他已絕不簡單。他於2015年加入TVB藝員訓練班後出道，因拍《八時入席》嶄露頭角。

自2018年起加入《開心速遞》劇組，飾演金城安一角。其「廢青」形象可說是深入民心，更於《萬千星輝頒獎典禮2019》中首次提名「最佳男配角」便奪獎，成為歷來最年輕得獎者，獲公司力捧。

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