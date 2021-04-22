【旅遊氣泡】港星重啟旅遊氣泡或觸醮　彭博：新加坡突煞停與港府公布新安排

▲ 香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論。（資料圖片）

香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論，據報最快5月中啟動，兩地政府原本今日（22日）公布最新安排。惟外電報道，新加坡今日在最後一刻叫停公布計劃，原因未明，亦未有討論新日子，意味港星重啟「旅遊氣泡」或觸醮，有機會5個月內第二次再受障礙。

《彭博社》今日引述知情人士表示，香港及新加坡取消了原定於今日宣布有關重啟「旅遊氣泡」的安排，但未有解釋當中原因，亦未有討論新日子。報道引述知情人士指，取消是由新加坡提出，而新加坡交通運輸部及本港商務及經濟發展局未有即時作出回應。

新加坡近期疫情升溫，已連續6日出現本土個案，外勞宿舍亦再爆發集體感染；而本港近日仍續現源頭不明個案，亦有變種病毒病例流入社區。

香港及新加坡原定去年11月底啟動「旅遊氣泡」，但因本港當時爆發第四波疫情，「氣泡」在啟動前不足一日即時煞停，至近期本港疫情有所緩和，兩地政府重新商討重啟安排。《彭博社》昨日（21日）曾報道，港星最快今日公布重啟「氣泡」細節，預期5月中落實。

旅遊界立法會議員姚思榮今日在電台節目中稱，港府不時與新加坡探討，但為免起動後又因疫情失控而要叫停，兩地都比較審慎，料5月重「旅遊氣泡」的機會大。但據他了解，雙方未有具體時間表，但若疫情穩定，應該很快公布。

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記者：陳曉瑩