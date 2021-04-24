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【TOPick診症室】港大牙醫學院稱智慧齒可「病變」　有患者意外致下巴爆裂始揭長出水瘤

社會 17:22 2021/04/24

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，為大家剖析智慧齒患者延誤求醫的後果。

今集《TOPick診症室》繼續邀請到港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，為大家剖析智慧齒患者延誤求醫的後果，以及生智慧齒引伸的併發症。

梁耀殷指出，即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤，他解釋水瘤是智慧齒四周的組織出現病變，成因是不明，部份個案是由發炎引起的，部分患者天生的，而病人事前或會完全沒有徵狀，因意外才會被發現。他建議市民即使智慧齒暫時沒有問題，但理論上細菌有機會侵入牙肉，導致發炎和形成蛀牙，因此需要每年照X光檢查，以策安全。

曾有一名患者因踢球撞斷下巴，發現裏面有一隻智慧齒及很大的水瘤，更多有關智慧齒病變的徵狀及治療方法，密切留意4月26日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

同場加映，港大牙醫學院拆解智慧齒迷思：

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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