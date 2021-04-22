【育兒心得】子女要乜有乜只要讀好書 Esther Chu：令孩子失去期盼總是覺得悶

▲ 生活太富裕，反而失去了簡單的快樂。

和幾個年青人閒聊，說到他們的童年，原來和我一樣，小學學校旅行出發前一天，總會興奮得睡不着。

還記得小一的時候，學校旅行只不過去獅子山公園，卻令我去之前的一整晚輾轉反側，腦袋轉轉轉，不斷想像將會發生的旅行會是怎麼樣，吃些什麼、和同學仔玩些什麼，完全是自然High。其實小學階段的每一次旅行，也是如此充滿期待。

不過，今時今日，旅行對於小朋友來說，如出外吃飯般平常，去迪士尼和海洋公園也未必能令他們高興。未有疫情前，很多家庭一年飛幾次出國旅行，去日本可能多過去長洲，很多小孩已經沒有經歷去旅行會瞓唔着的興奮感覺了。

有時，生活太富裕，反而失去了簡單的快樂。

香港家庭很多都有工人姐姐代勞，孩子甚麼家務都不需要做，他們的責任只是讀好書，無論他們想吃什麼、玩什麼、去那裏，父母都通通成全他們。

當孩子要乜有乜，甚麼都不缺，事事都滿足他們，便會失去了「期待」的快樂，反而令孩子變得不易滿足，甚麼都是悶，因為一切都來得太容易，唯有去尋找其他刺激，獲取興奮的感覺。

電子遊戲如此盛行，其實也是今天孩子其中一種滿足的代替品。電玩讓人有刺激的感覺，由於要付岀時間去過關，才會得到期待的成果。所以，不輕易過關反而創造了期盼，多方努力後先打贏大佬，等待後的成功令快感大大增加，相當滿足。

然而，虛擬世界的滿足並不真實，容易讓人沉溺，弊處實在太多。我們究竟怎樣在富裕社會給孩子創造多些期盼呢！蓋茨(Bill Gates)的育兒方法，或許值得大家參考。

蓋茨和他太太擁有世界上最大的私人基金會，財富接近470億美元，雖然他們超級富有，卻仍然與兩個女兒和兒子分擔家務。 蓋茨家庭有這樣的傳統，幾乎每晚都一起收拾及洗碗。 不但如此， 蓋茨的子女直到14歲時才被允許使用手機，並且限制他們的上網時間。

蓋茨曾說：「讓孩子擁有大量財富對他們來說並非是一個好消息，財富會扭曲子女任何能做的事情，包括去開創自己的前路。」

他深明子女憑着自己努力建立的未來，比憑着父蔭財富得到的將來更有動力，子女對將來亦會充滿興奮和好奇。

雖然不是每個人都如蓋茨般富裕，但很多父母都想讓孩子過富裕的生活，盡能力給孩子一部手機、一次旅行、甚至一個將來。不過，當孩子什麼都可以垂手可得，很有可能不會懂得珍惜了。

當我們恥笑很多不事生產追求物質的富二代時，或許大家也要反省，我們給予孩子的物質、對待孩子的方式，是否無形中也在培養不易滿足的下一代呢？

簡單生活是滿足的鎖匙，孩子透過忍耐、努力、準備、去得到他們想得到的東西，才會懂得珍惜和盼待，滿足也會久存。

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。