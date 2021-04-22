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【考有Feel】193茅招百出最終自食其果　姜濤玩遊戲趁機放肆食麵包

娛樂 13:27 2021/04/22

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193為ViuTV茅王。

《考有feel》今晚 （22日） 播出的第14集，MIRROR隊派出姜濤、Anson Kong及Stanley，對戰ERROR隊的193、Dee及羅沛琪（Pinky），大玩遊戲挑戰「五感」。在遊戲「老眼花花」中，每隊成員需戴上老花眼鏡，於三種外觀相似的食材當中，挑選正確的配料混合成指定菜式，再由隊員輪流試食。

遊戲挑戰「五感」。

ERROR隊的193繼續發揮「茅王」本色，在遊戲尚未開始時已除下眼鏡偷看食材，之後更毫不心虛地指出三種食材的正確名稱，又揚言自己是「ViuTV遊戲王」，並說出其口頭禪：「知我咩料啦！」不過193最終沒有得逞，被Anson Kong踢爆出貓。

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193其後又出口術提示隊友Pinky，今次連主持小儀亦要出手，用牛皮膠紙封住193的嘴巴，阻止他繼續提水。

輪到MIRROR隊出戰，193再搞破壞，把公認難食的魚肝油加在敵隊的食材中。MIRROR隊首先由姜濤試食製成品，由於姜濤被Dee捉住雙手，只能一邊咀嚼一邊跺腳，露出痛苦表情。

遊戲王193。

經過一番掙扎後，姜濤忍不住把口中的食物吐到Dee的手上，Dee即無奈地笑言：「你咁多嘢唔玩，玩嘔？咁核突！你以為自己真係BB啊？」

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此時始作俑者193自食其果，被眾人五花大綁要求他試食，雖然193立刻把眼前的八仙果放入口中，企圖以八仙果濃烈的味道蓋過魚肝油味，但似乎方法並不奏效，試食後的193立刻作嘔兼反白眼，場面搞笑。

193吃到反白眼。

在另一遊戲「味來報告」中，兩隊成員輪流被綁住雙手及蒙眼試食不同食物，再形容食物讓隊友猜出。MIRROR隊的姜濤在試食雞尾包時，被193踢爆他正在減肥，不能吃太多。

姜濤在試食雞尾包。

一向為食的姜濤得戚地表示：「唔緊要啦！花姐，我為咗工作咋！」隨即大口咬落雞尾包，吃得津津有味。之後到其他隊友試食時，坐在一旁的姜濤又趁所有人不注意，偷食剩餘的半個雞尾包，最後把整個雞尾包吃完。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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