【世界國際高血壓日】中大醫學院下月辦「全民關注血壓月」　倡用App記錄血壓數據免抄錯

▲ 中大醫學院公共衞生及基層醫療學院研究副教授蔡錦輝。（陳靜儀攝）

每年5月17日是世界國際高血壓日。為了讓高血壓患者清楚記錄血壓數據，中大研究團隊去年推出「HealthCap」免費應用程序（App），用家只要拍攝血壓計上的讀數，系統會自動記錄數據並上傳至雲端。該App去年更在兩間醫管局普通科門診診所試用，疫情之下，社工會透過長者雲端上的紀錄得知其病情，在足不出戶下都可關心長者身體狀況。

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院研究副教授蔡錦輝指出，本港有近3分之一人患有高血壓，其中約100萬名患者有長期服藥，另有約100萬人是患高血壓而未被診斷。由於高血壓可引致心臟病、心臟衰竭、中風等，形容其為「隱形殺手」。

蔡錦輝的團隊去年推出「HealthCap」App，用戶只需用坊間的血壓計量度血壓後，再用該App拍攝血壓計上的讀數，就可將數據記錄於程式中並上傳至雲端。蔡稱，有部分患者已在雲端上儲存約一年記錄，App可減低長者抄錯數字、遺失紀錄等的機會，亦可利用有關大數據證實冬天的血壓較高的情況及後再作研究。此外，醫生亦可根據病人血壓情況而決定是否需要用藥，

如果病人有定期量血壓，醫生覺得病人好乖而情況又不太嚴重，可能可以先從生活習慣着手解決血壓問題。

他提到該App原是自行研發，在申請中大社企基金後令App可為社會提供服務。疫情之下，有不少社區中心關閉，有社區中心的社工為長者下載該App，並教授他們如何使用。下載人數已達逾5,000人，而經常使用的亦有逾3,000人，預料今年的下載人數可達至一萬人。

在長者們授權下可讓社工們遙距得知其血壓情況，如發現長者血壓異常，會致電關心並提醒他們求醫等。

此外，該App去年10月更在粉嶺及沙田瀝源的普通科門診診所試用，部分血壓正常的長者，如只想配藥不診症，就可到護士站交代情況，人員在監測其雲端記錄後，再視乎情況而決定是否准許病人只配藥而不診症。另外，該App亦設有收費版本家庭戶口，可照顧不同家庭成員的記錄；正研發更多途徑儲存及整理個人健康數據，包括運動數據、睡眠情況、血壓血糖指數等，有關數據可預測未來病患。

適逢下月17日是世界國際高血壓日，為提高市民對高血壓的關注，中大醫學院下月舉辦「全民關注血壓月」，並於5月1日在中文大學醫院9樓演講廳作啟動禮，另會於下月內舉行多次教育講座及網上運動、烹飪課程​等。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩