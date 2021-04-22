【恐怖虎媽】熱鑊鏟燙傷毆打小六女兒逼讀大學英語　單親虎媽遭外婆大義滅親舉報

▲ 內地江蘇一名單親虎媽強迫小六女兒提早讀大學程度英語，未達要求就打罵，甚至用燒熱的鑊鏟燙傷她。

不少媽媽對子女期望殷切，但操之過急卻會適得其反。內地江蘇一名單親虎媽望女成鳳，強迫讀小六的女兒要提早掌握大學程度英語，在家中迫女兒做額外練習。當女兒的學習進度稍令她不滿意便動輒打罵、體罰、禁食飯，更用燒熱的鑊鏟燙傷她，外婆得悉後決定大義滅親舉報其惡行。

綜合內地傳媒報道，虎媽楊某於女兒佳佳4歲時與爸爸安某離婚，佳佳跟隨媽媽生活，現年12歲就讀小學六年級。佳佳的外公外婆沒有同住，但時常會去學校接放學。

2018年起，外婆朱某發現孫女佳佳的臉上、身上經常出現各種傷痕。追問之下，佳佳道出實情，因為媽媽經常會給她額外的作業，如果未能及時完成，就會遭媽媽打罵、沒有飯吃。

女兒背誦未達標 母飛掟書本擊頭

去年4月一天，因佳佳背誦課文未達到要求，媽媽一怒之下飛掟書本女兒頭上，致佳佳的臉部、額頭都紅腫。外婆見到孫女再度受傷感到心疼又氣憤，於是尋求社區工作人員協助報警。

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佳佳的傷勢經公安部門鑑定後，證實為輕傷，向楊某發出家庭暴力告誡書，要求她及時糾正不法行為，嚴禁她對女兒再施暴。

燒熱鐵鑊鏟打頭燙手臉

然而楊某的行為變本加厲，今年1月，佳佳因沒有完成試卷測試，楊某用指甲抓傷她的臉，1月20日，當地法院再向楊某發出人身安全保護令，禁止其對佳佳施暴。到3月15日，楊某在家煮飯時，檢查她給女兒的「提升作業」發現未完成，一怒之下拿起手上已燒熱的鐵鑊鏟打她頭部，以及燙傷她的臉和手部。

外婆終於忍無可忍，認為楊某的行為導致佳佳身心受創，已經無心上學。而派出所、社區也曾通知佳佳的爸爸安某要求其履行監護職責，但爸爸沒有採取有效措施，且爸爸多年來無固定居所，無法保障女兒的基本生活。

故此，外婆朱某決定向法院提出訴訟，指控父母安某及楊某未能履行監護人的職責，申請撤銷二人的監護資格，由自己擔任佳佳的監護人。庭上外婆指出︰「小孫女5歲之前都是跟我們一起生活的，現在我身體還算健康，也能照顧她。」

提早讀完大學英語 母︰花時間學其他科

法院於3月22日立案，豈料於4月5日，楊某再度以鐵鑊鏟燙傷佳佳的臉部。最終法院裁定撤銷楊某和安某對佳佳的監護人資格，並判給外婆為監護人。

楊某在庭上解釋，女兒的英語水平從3歲開始至今一直提升，她以新概念去測試女兒是沒有問題的，並希望女兒在小學時期便能完成中學及大學英語，就可以把時間花到其他科目上。

法官批評楊某急功近利，女兒未能完成其安排的額外作業下，長期對佳佳進行辱罵、毆打，導致佳佳身體多處受傷，嚴重損害佳佳的身心健康。特別在公安機關和人民法院連續發出家庭暴力告誡書和人身安全保護令後，她非但沒有改善，反而變本加厲升級家暴行為，性質極其惡劣。

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責任編輯︰王明芳