【林鍾一戰】鍾培生曾介意標籤為「富三代」　直認渴望證明自己而性格好勝【有片】

▲ 父親鑿開億萬豪宅為留愛子同住，孝順至上鍾培生自認「問題兒童」。

被冠上「富三代」之名的鍾培生本身已有多個公開的網上社交平台，在富家子弟之中近期人氣極高，自邀林作上擂台後更加成為城中受討論人物。反之他的「富二代」爸爸鍾仁偉卻非常低調，搜尋引擎所得的資料少之又少。

素來有性格又自信的鍾培生接受TOPick訪問時直言：「我就是我，家人就是家人，其實我過去好低調，但即使在創業之前，總有不同媒體會提起我，當時還未有個人IG和微博帳號，就已登上了熱門搜尋榜。」

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▲ 鍾培生與他的「死敵」林作同於12月23日出生。（湯炳強攝）

將是非轉為正能量

近期因為「林鍾一戰」成為大家茶餘飯後的話題，但他直言曝光率對他來說毫無意義：「創業8年，創立過不少媒體，搞流量是我的專長，但最重要是我的說話有無影響力、改變到人，這才是我在意的事。」

鍾培生表示因為發現他的命格，與跟他同月同日生的林作一樣，所以需要高調：「我會將是非轉成正能量，就像我的網上影片中不停強調要分享愛。我每日都收到好多訊息，說受到我的鼓勵、好感激我。我要不就做最低調，要做就做最高調！」

▲ 有指嫲嫲對鍾培生疼愛有加，到達寵愛的地步。（instagram圖片）

家人不阻止

鍾培生星家中獨子，爸爸鍾偉仁卻有16位兄弟姊妹，所以鍾培生父子雖然都是富裕環境成長同，性格和風格完全相反。

但鍾偉仁卻未有向兒子施予壓力，要求他減低鋒芒，鍾培生說：「我血氣方剛，誰阻得住？父母很疼我，但不是縱容，在行為、思維上他們也會要管我，但慢慢長大，只要我做的不是有違社會道德觀念、沒有偷呃拐騙，都沒有所謂。」

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▲ 於「百萬擂台」的記者會上，鍾培生極具火藥味。（湯炳強攝）

交友要求高

兩代人之間當然不免有分歧，鍾培生坦言與父母不時也因看法不一而爭拗：「例如我覺得這個人很好，我媽不覺得，就會有拗撓，始終他們是父母我會尊重，現在會選擇避開不談。但有趣的是，我們討論的對象都是不認識的人，例如創業家。」

問到父母有否干涉過他的交友，鍾培生直言：「無，我對自我交友要求好高，三觀要正確、令我開心和進步，我不喜歡跟負能量的人和懶人玩，反而我會質疑他們的交友。」

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▲ 想留港升學的鍾培生最後聽從父母所願，到外國讀大學。（湯炳強攝）

自小不愛受管束

身為獨子的鍾培生自認是「嚴重問題兒童」，中小學於聖保羅男女此傳統名校讀書的他卻自言從小就很難教：「以前讀小學有『四大天王』，每星期都要一起見一次校長，而我是在他們之上，被獨立召見。」

他解釋道：「我的那種曳是不受管制，例如突然站到桌上大叫、衝出班房，而不是吸毒、食煙那一種，所以老師都不知道該怎樣罰我。」

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▲ 打拳是鍾培生於電競以外，最熱愛的興趣。（湯炳強攝）

盡力保護家人

知道家人喜好低調，鍾培生亦非常識做，著記者拍豪宅的環境時，盡量避開擺於家中各處的家庭照。

不過開始YouTuber生涯近一年的鍾培生，於早前一段影片中首次邀請父親出鏡，片段中的鍾爸爸溫文謙遜，講起他熱愛的攝影則眉飛色舞。

鍾培生坦言因父母過去都非常低調，影片上架前有擔心過網民的反應：「好開心大家好欣賞爸爸的攝影才華，給他很多窩心的留言，我有讀給他聽，看得出他很開心，對爸爸來說是個新的體驗。」

鍾培生與媽媽都大讚父親反應自然，不過爸爸還是對上鏡有點抗拒，他笑指爸爸的「出場費」高昂：「如果不是送他鏡頭（30萬元）作生日禮物，應該真的不會出鏡。」

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▲ 鍾父今年生日收到兒子千辛萬苦搜刮回來的相機鏡頭作禮物。（instagram圖片）

孝順父母

講到家庭的溫馨小事，鍾培生笑著說每逢農曆新年，都依照傳統跪地向家中長輩斟茶：「爸爸好幽默，會開玩笑叫媽媽也一起跪他，那麼就有利是收，父母感情好好。」

雖然鍾培生孝順父母，但他自爆曾多次弄哭母親：「我做好多事令阿媽喊，例如跳傘、打拳她都會喊。我會向她承認不孝但會照做，覺得好多事要為自己做，男仔要探索多一點。」

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▲ 鍾培生非常傳統，每逢新年都會跪地向父母斟茶。（instagram圖片）

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與父親的交易

我行我素的鍾培生，透露曾經也有聽從父母意願的時候，例如本來想留港升學的他，最後聽父母意見到外國讀大學。

現在鍾培生住在淺水灣獨立大屋，但渴望自由的他在創業初期，即約23、24歲時，曾到灣仔一個400多呎的單位自住：「好開心，但爸爸不開心。最後跟他做了個『交易』，外面大廈有1000mb快速上網，但淺水灣這裡是獨立屋，網速極慢。本來沒講明會因這樣而搬回來，但我輕輕一提，爸爸就找人把地鑿開裝了高速網線，他做到這樣不得不回來啦。」

不過其實他內心是孝順仔：「爸爸只得我一個兒子，希望我結婚後才搬出去。我一直都很想搬出去，但父母年紀大，能陪多少就陪多少吧。」

▲ 父親為了令鍾培生回家同住，特地找人來安裝高速上網線。（湯炳強攝）

曾介意被稱「富三代」

提起鍾培生，永遠都伴隨「富三代」此名銜，他坦言以前會介意，但現在已無所謂：「不太在意別人怎看，最重要有多少人被我影響，培生培心會員和我的同事開心、父母感驕傲就足夠。」

他直言小時候會很努力想去證明自己，坦稱：「是個好霸道、好勝，要贏到盡的人。那時要爆炸性，甚麼獎都要得到，現在做到了、證明了自己，就會開始想回饋自己行業、回饋社會。」

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▲ 鍾培生的YouTube頻道早前破了十萬訂閱。（instagram圖片）

鍾培生現在把大部份的時間和心機投放到他的公司及《培生培心》的會員及慈善活動當中：「這都是我很驕傲的事，令我每日起身第一時間想做的事。」

問到他的下個目標，他直言：「社會變得好快，可能我無能力計劃太遠，每次都是先做好手上的事再去考慮下一件事。每個人進步到不同境界，所見到的會不一樣，只想每日學習更多，把愛分享給更多人。」

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記者：陳心怡