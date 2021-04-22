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【新冠肺炎】區議員指日出康城綠茵英文國際幼兒園需強檢　當局將派採樣樽不設強檢站

社會 13:16 2021/04/22

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有人員在公眾通道進行消毒清潔工作。（張美雄Facebook圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（22日）新增20多宗確診個案，涉不明源頭感染設記者會。衞生署衞生防護中心和醫管局下午將舉行疫情記者會交代詳情。其中綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名職員昨日初步確診，學校昨晚亦向家長發出特別通告，指收到衞生防護中心通知，就讀K3A(a.m.)及K3B(a.m.)的兩班學生被列為密切接觸者，學生需由一位成人陪同進入隔離營。（詳情即看：【下一頁】

西貢區議員張美雄於Facebook發文表示， 收到消息，預計有關幼稚園需要強檢，對象包括所有教職員、學生及逗留過兩小時以上的人士。由於大部分屬6歲以下的小朋友，因此將以派發「採樣樽」形式作檢測，不會在康城設強制檢測站。

    點擊圖片放大
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另外，張美雄亦上載相片，顯示有人員在公眾通道進行消毒清潔工作。

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責任編輯：黃悅晴

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