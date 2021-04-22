【關心父母】3名兒子疏於上門探望 7旬夫婦感不久人世撒錢落街：留著也沒用

▲ 內地一名70多歲老婦自覺不久人世，連日撒錢到街上，其後當地警方聯絡兒子多點關心父母。

無論工作多忙也好，記緊要回家探望自己的父母！近日在內地有屋苑居民，連續兩日在地上撿到百元鈔票，經當地警方調查後，發現原來一名年過70歲的婆婆，因認為自己年事已高，錢用不完，故向街外撒錢。警員其後提醒婆婆的兒子，要多加留意父母的情況。

▲ 在內地杭州浙江一個屋苑，有居民連日撿到多張百元鈔票。（都市快報圖片）

老婦2日撒多達4400元

綜合內地媒體報道，浙江杭州一個屋苑，連續兩日有居民在街上撿到多張百元鈔票，一共拾獲多達3,700人民幣（約4,400港元）。經當地警方追查後，發現錢是由一位70多歲的王婆婆從窗口撒下。

最初王婆婆極力否認，其後警員看到婆婆的丈夫，拿著裝滿錢的信封，才坦承自己不久人世，希望幫助有需要的人：

年紀大了，留著也沒用，留給更有用的人。

▲ 經警方調查後發現撒錢的是70多歲王婆婆。（都市快報圖片）

叮囑多關心家中父母的精神情況

警員勸喻王婆婆不要再撒錢，「自己的錢要自己好好存著，需要用的時候再拿出來。」其後更聯絡兩老的三個兒子，提醒他們，

無論工作多麼忙碌，也要時常回家看看母親。

當局其後表示，王婆婆和丈夫已被孻子接回家中照顧，

你不知道老人會做出甚麼事，我們當孩子的要處處提防跟愛護，還是要多多關心他們內心的想法。

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責任編輯︰王明芳