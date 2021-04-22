蔡少芬夥「港普F4」拍真人騷　節目大爆朱茵陳法蓉洪欣秘密

▲ 「港普F4」將拍真人騷。

由四位「凍齡女神」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）及洪欣組成的女團「港普F4」，將首次合體演出真人騷節目《請吃燒烤的姐姐》。四人是圈中數一數二的閨密團，相識逾20載，，Ada表示她們一直都有個共同夢想，希望一起開店做生意。

節目中四人將實現夢想合夥開燒烤店，不過節目還未出街，四人已「火」花四濺，Ada 笑稱自己是「港普F4」中最年輕成員，自誇是「顏值擔當」，並嘲其餘幾位好姊妹才是「港普」，自己的普通話發音最正確。

「港普F4」首次拍真人騷，Ada表示由四人成為好姊妹開始，她一直期待可以合作拍戲或上節目，今次一嘗心願，在節目中，她們將合夥開燒烤店，在節目中四人流露不少情感，形容集淚水、開心、搞笑等甜酸苦辣於一身。

她說：「我們會否擦出火花，因為我們關係太好，好到有點爛，好驚火花一擦就燒着大家，因為我們每個人性格都好獨特，平時我們私下玩，都會有鬧交、不開心時候，所以相識多年，一齊工作應該會有火花，不過會係好的方面。」

▲ 蔡少芬作代表宣傳。

Ada深信四人一起做節目，互相發揮專長：「我應該負責搞氣氛，平時四個人一齊食飯，我都是主動搞笑，朱茵就笑著食嘢，洪欣比較多話，但會由頭講到尾，我就會講『其實你講重點得』，至於陳法蓉博學多才，節目可以提出好多得意問題。」

Ada 續說：「其實我是她們老師，甚麼類型真人騷我做了好多，她們經驗太少，哈哈哈！」

「港普F4」由四位「凍齡女神」組成，不少人稱她們為美魔女，誰才「顏值擔當」，Ada笑言：「我從來沒話我最靚，不過第一，四個之中，我最年青，高度來說，我是最高，樣靚身材正，真係好難講。」

▲ 四人感情深厚。

至於提到四人誰的普通話發音最「港普」？Ada再次發揮搞笑本色：「她們三個都好港普，但我不是，我的普通話比較清楚，我應該最標準。（向老公惡補普通話？）不需要，我老公話冇得救，還叫我學好就沒得笑，不過我覺得已經學得好好。」