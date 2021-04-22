【選舉制度】選委提名資格存誤解　議員：越聽越不明白

▲ 曾國衞和鄧忍光出席立法會修改選舉制度法案委員會。（程志遠攝）

立法會修改選舉制度法案委員會上，多位委員關注選舉委員會委員的提名資格，包括可提名多少人，可否跨區提名等，討論逾40分鐘仍未能釐清相關爭議，不少委員直指相關條例不清不楚，存在誤導，直言由原本以為自己明白，變成越聽越不明白。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光澄清指，一名選委如有功能界別選民資格，最多有3張提名票，可分別在地區直選、功能界別、選委會界別各提名1人，而選委如要參選立法會，不可提名本人。他續指，如果選委以地區選民身份參與提名，只可提名當區參選人；如果以選委身份參與提名，則不受區域限制，形容是「百搭」。局方又指，如候選人提交的提名數量超過所需，多出來的提名將不計，屆時選舉主任會知會候選人，而選委有權改為提名其他人。

惟會議就該問題討論多時，不少議員仍提出不同的質疑。工聯會麥美娟以自己為例，指如果她住新界西南，是否可以該區直選選民身份提名該區1位候選人，然後再以選委身份，在新界西北提名另一位候選人？鄧忍光回應指，每名選委在地區直選，只可提名1名候選人，提交1份表格。其黨友黃國建則關注，如以選委身份提名非當區參選人，就無法以地區直選選民身份提名當區參選人，變相被剝奪了地區選民身份。局方稱，稍後會發出書面解釋，再行討論，又指相關陳述未必最合理，委員可提出新意見，局方會彈性處理。

此外，局方指，地區直選中，若果有候選人在競選期間去世或喪失資格，選舉程序就會終止，相關選區其餘候選人都不會獲發選舉開支；不過，如有候選人在點票程序後，去世或喪失參選資格，政府就會向候選人發還選舉開支，局方解釋稱，有此安排是因為選舉開支資助額的計算方式與得票數量掛勾。

至於選委會界別選舉，政府表示，若果有參選人去世或喪失資格，無論選舉程序去到哪一個階段，工作都不會受影響，當局解釋，當選人的身份是選民而非議員，而且特首選舉通常會緊接隨後舉行，有時間限制。

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記者：林曉君