【非法集結】涉港鐵太子站外聚集　14歲女生辯稱以鐳射筆照天照地

▲ 14歲女被告今續於西九龍裁判法院自辯。（資料圖片）

2019年9月晚上港鐵太子站外有人聚集，31歲電影製片人及14歲女生等4名男女被控參與非法集結及管有攻擊性武器，案件早前裁定表證成立，14歲女被告今（22日）續於西九龍裁判法院自辯。女被告供稱當晚1名黑衣男子將鐳射筆交遞給她，她用鐳射筆「照下天、照下地」，無目標地隨意照向警署外牆及地下，及後有警員用強光照向她，她感到憤怒及大叫「你做乜照我」，及後舉起不文手勢。

被告為蔡詠豪（20歲；學生）、廖穗敏（31歲；製片人）、案發時14歲的女生及霍德龍（32歲；工程師）。首3被告同被控參與非法集結罪，3名男被告另被控管有攻擊性武器。

控罪指，被告於2019年9月24日至25日，在旺角彌敦道與太子道西交界參與非法集結；蔡及廖在彌敦道與水渠道一帶管有1個能發出鐳射光束裝置；霍則管有1把萬用刀。

蔡於開審首天承認控罪，廖則承認非法集結罪，但否認管有攻擊性武器。其餘被告否認控罪，裁判官昨裁定案件表證成立。

14歲女被告今續自辯稱，案發當晚約11時，她與朋友在彌敦道與太子道西交界的花旗銀行聊天，期間有1名黑衣男子用鐳射筆照射。14歲女被告指她感到很漂亮，故不停看着鐳射筆，該男子看見後便將鐳射筆交遞給她。

14歲女被告續供稱，她當時用鐳射筆「照下天、照下地」，無目標地隨意照向警署外牆及地下，及後她將鐳射筆還給該男子，並與朋友交談。

14歲女被告續指，其後警署有警員用強光照向她們，她感到憤怒及大叫「你做乜照我」，及後向警方舉起不文手勢。14歲女被告又指，她曾著朋友離開，但朋友正在等人，她倆及後蹲在路旁玩拋水樽挑戰。

庭上播放現場片段影像，裁判官同意片段中，14歲女被告沒有將鐳射照向警方，及遭強光照射。

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記者：王仁昌