【正能量】酒店禮賓司退休後任派飯義工　為長者送暖傳揚愛心

香港人口老化問題嚴重，很多老人家孤立無援、生活艱苦，在社會中驟成無助的一群。曾任酒店禮賓司二十多年的劉子明（Danny），退休後希望盡一分力去關懷他們，去年開始為慈善團體「暖心族」擔任義工，風雨不改恆常為長者及弱勢人士派飯，將一頓暖餐送到他們的手中。

在大角咀一間外賣餐廳門外，一班義工與Danny準備就緒，將熱騰騰的白飯放入飯盒之中。大廚捧着新鮮熱辣的餸菜出爐，義工們各司其職分好食物，很快手將一盒盒飯盒整齊排列，等待老人家來排隊取飯。未到派飯時間，餐廳已有一條長長的人龍。Danny這天負責維持秩序，着老人家們拿出飯票及長者證，一個跟一個地拿取飯盒。他說：

老人家有時很心急，一早就來等，我有時叫他們先去附近走走或到公園坐，不用站在店前。200盒飯大約半小時左右就可以派完，希望每位都能有一餐溫飽，就最令我安慰。

▲ Danny恆常每星期派兩三次飯，為長者及弱勢人士盡一分綿力。（黃建輝攝）

鐘錶業轉行任司機

今年66歲的Danny本來從事鐘錶業，年輕時機緣巧合，入行在星辰錶廠做生產裝嵌及鐘錶維修，做了20多年。後來更自立門戶開錶廠，將配件合成為腕錶以及生產電子錶，又嘗試做鐘錶設計。後來他自覺設計不太理想，突然感到厭倦和心灰意冷，所以在1989年左右決定轉行。他說當年因為年紀輕，喜歡嘗試新事物，甚至試過入地盤做，不過太體力勞動的工作並不適合自己。後來他轉行做私人司機，為一間公司的總裁駕車，曾接載過不少名人。他喜歡駕車自由暢快的感覺，客人坐得舒服，開車停車也完全不知道，有很大滿足感。

▲ 愛嘗試的Danny轉換軌道，由鐘錶業轉戰酒店業，成為車隊司機。（相片來源：受訪者提供）

酒店劫案領功

很快有朋友介紹Danny入港島香格里拉酒店工作，擔任禮賓部接駁車司機，當年全香港只有港島香格里拉及半島酒店有自己的私人車隊。他由1993年開始做起，一做就做到2015年退休，差不多為酒店貢獻了人生四份一世紀。他最難忘的是1994年發生的一宗劫案，談起來仍然記憶猶新。他說：「當時我在酒店門口，在車上看見有外國人衝出來，同事們大叫攔住他。他在門口跳了上車並開走，我立即開車去追，奮不顧身像賽車般追他，可惜他在花園道近長江集團中心急速u-turn逃走了。不過當晚警方已追查到，並在大角咀一間賓館內拘捕那個賊。因為這單有驚無險的罪案，令我獲得酒店的嘉許獎，畢生難忘。」

▲ 盡忠職守的Danny，於2015年獲盼最佳員工獎。（相片來源：受訪者提供）

升職後壓力大增

Danny後來升職成為豪華轎車司機，接載達官貴人及富豪出入酒店。他說早幾年旅客付貼士相當豪爽，曾收過200元美金、1萬日圓等，不過做職業司機也要付出代價。他稱最普遍是食無定時，有時連廁所也不敢去！他試過一次車韓國旅客去夜店玩，要他在門外等，於是他不敢離開，足足在車中等到天光客人才回來。後期Danny也出現頸椎勞損、膝蓋不好等職業病，退休後才改善。

有一定的經驗及資歷後，酒店再擢升Danny成為禮賓部主管，不用再駕車，安坐辦公室中做一些編排調配、文書及行政工作。他說因為讀書不多，由基本英文、寫電郵等都要重新學習。工作雖然比以前相對穩定，不過反而多了一份無形的工作壓力，太太發現他連說話也少了。他很容易緊張，怕自己做得不夠好，放工後仍然想着工作，感到身心疲倦。

▲ Danny與一眾酒店同事關係深厚，特別跟他慶祝榮休。（相片來源：受訪者提供）

退休後太太離世

直到酒店退休年齡60歲，Danny決定退下來，本來打算全力照顧太太，跟她去旅行玩樂，可惜她卻驟然離世。兒子已成年獨立，也不用他再操心。他說剛退休時相當不習慣，留家時連病痛也特別多，惟有去公園做運動、行商場打發時間，以免自己胡思亂想。有朋友介紹他繼續當司機，不過工作壓力令他不能放鬆，就知道是時候正式退休。

一次他發現有不少老人家獨自在公園呆坐，看起來相當苦悶，他想上前跟他們攀談，又覺得太突兀。於是他就尋找一些義工工作，希望可以服務老人家，偶然在網上找到「暖心族」這個非牟利的慈善團體，沒有行政費，亦能幫助有需要的長者。於是去年他開始參與「暖心族」的活動，在大角咀為長者們派飯。

▲ Danny與二十多歲的兒子一起生活，感情要好。（相片來源：受訪者提供）

盼宣揚愛心正能量

Danny現在主要為「暖心族」做義工，閒時也會當兼職保安員打發時間，以及探望今年100歲的父親。做了義工後，他明顯比以前更加開朗，說話多了，人也更加精神，兒子也相當支持。派飯以外，他也會花時間跟長者傾談，他看見其中一位的手推車破破爛爛，但又不捨得丟棄買新的，他立即在網上淘了一架，打算再見到他時贈送，相當窩心。

香港有太多負能量，貧富懸殊，老人家有一餐溫飽，知道社會上仍有其他人關心，生活會過得開心很多，病痛也會少點。我自己也會變老，希望在有生之年，趁自己仍然行得走得，有能力就多做義工。希望此舉可以感染他人，將愛心繼續傳承下去。

▲ Danny派飯時不遺餘力，幫忙搯飯菜入飯盒。（黃建輝攝）

記者：張頌婷