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【母親節獻禮】Repetto推全新春夏「Lighter Than The Air」系列　鞋款舒適輕巧以法國芭蕾舞為設計靈感

休閒消費 17:32 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Repetto 2021春夏「Lighter Than The Air」系列。(圖片由Repetto提供)

Repetto 2021春夏「Lighter Than The Air」系列以法國芭蕾舞為靈感設計的全新皮製鞋款，承傳品牌獨家的 Stitch & Return反縫針法技術，同時推出全新的環保手袋系列，從廢棄的農業水果中回收菠蘿葉片，讓大家迎接夏天。

點擊大圖了解更多鞋款詳情：

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平底鞋款

以開心果綠、馬卡龍紫及藍鈴花為主要色調，在標誌性的芭蕾舞鞋款上添上不同細節，舒適耐看且質感輕巧柔軟，方便攜帶作日常高跟鞋替換。

中跟及高跟鞋款

鞋款樸素淡雅，與柔和粉系的色調形成對比。全新系列中的小貓踭高跟鞋時尚經典；粗踭高跟鞋設計可令造型增添獨特個性。

點擊大圖了解更多手袋詳情：

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手袋

迷你版Tutu bag，加入全新春夏大熱夢幻色調馬卡龍紫，配以可調較式肩帶設計，加上小暗格可妥善收藏小物件，適合日常使用。

全新春夏系列Ballerine bag設計線條流暢俐落；而皮製Petit Drappé bag實用典雅，適合日常配搭。Plume bag 和 Neoplume bag 採用天然環保材質，令設計柔軟輕身。

了解更多【按此

REPETTO BOUTIQUES:

尖沙咀海港城海運大廈3樓303A店，九龍塘又一城 LG2-19號鋪及香港金鐘太古廣場二期133店

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責任編輯：張懿慧

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