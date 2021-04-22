【逆齡魔女】日本辣媽化妝教主逆齡變年輕　36歲益若翼與13歲兒子合照似情侶

▲ 日本辣媽化妝教主益若翼保養得宜。

日本00年代曾掀起一股涉谷辣妹文化（Gal），少女們熱衷黝黑皮膚、超濃密假眼睫毛，再配上一頭金捲髮。時移世易，辣妹文化不再，但想當年被視為Gal系教主的益若翼，相信一眾粉絲也絕不陌生。

▲ 益若翼是一代Gal系教主。（網上圖片）

事隔多年，36歲的益若翼辣妹外表不再，但卻愈活愈年輕，最近一張與13歲兒子合照更被激讚保養得宜，話題度十足。

益若翼因身材嬌小而有「姆指名模」之稱。身高只有1米5、體重40公斤的她，17歲時主動向少女時尚雜誌《Popteen》投稿相片應徵模特兒，繼而成功入行。

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當Gal系文化在日本風行之際，益若翼可謂是高中女生的潮流指標，為社會帶動的經濟利益超過百億圓以上，而她也同時擔任崇日港人所熟知的兩個品牌——Candy Doll、Dolly Wink的主理人，風頭一時無倆。

▲ 益若翼創辦的Dolly Wink，曾經是為祟日港人的熱賣化妝品牌。

2007年時，22歲的益若翼與同為模特兒、大她3年的男友梅田直樹奉子成婚。這段婚姻最終在6年後結束，兒子的撫養權歸媽媽，而據指益若翼還另外支付前夫贍養費。

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現時的益若翼不再以辣妹打扮示人，但仍活躍在IG分享自己的上妝技巧，尤其神乎奇技的修容技術更能打造出小臉感。而她和前夫的兒子現已13歲，除了分享工作照外，她也偶爾會上載與兒子的合照，被網民大讚童顏、保養得宜。

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而除了化妝技巧外，她也分享了如何管理身形，指自己會盡量選擇原型食物，減少攝取糖分，並在晚上8點後禁食，但就不會刻意節食。

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責任編輯：羅嘉欣