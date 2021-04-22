【品格培養】大埔舊墟公立學校　從理財中培養德育品格

▲ 學生需要按級別做不同的產品和工作，需要付出勞力去換取積分再進行募捐。(湯炳強攝)

大埔舊墟公立學校剛舉辦了一個非學科活動，名為「V Goal 舊墟眾籌創未來」。目的是透過有趣的眾籌形式，收集家長的捐款來購買幫助學生學習的設備。

而當中是需要全校學生參與，透過創意、付出勞力去完成各項任務，得出成績來向家長募捐。從中學習基本的理財知識之餘，最首要的還是培養到相關的良好品德。

▲ 各級學生因應不同的任務主題，完成了作品或工作。

在去年的疫情停課下，不少中、小學的非學科活動都要被迫延期或取消，此活動同樣如是。只是校長和老師們努力地制訂了大部分活動內容，就此取消太可惜。於是藉著可維持分級回校半天的情況下，活動繼續下去。

活動統籌之一的劉兆基主任表示，「過去學校每年也會向家長進行募捐活動，正是用作增添學校設施。只是本年把此活動與理財教育掛鈎，過往學生是坐享其成的，因一回家向家長幕募捐用把口就得。今次則要他們完成各項工作或指定任務來爭取積分，用這些積分來讓家長自行決定損款額。家長見到自己子女原來得到這麼多積分，即過程中很努力，自然更加慷慨解囊吧！」

全校總動員參與

此活動是需要全校各級學生參與，老師的人手安排亦需足夠。當中活動分為一至六年級，每級任務主題皆不同，例如一年級以「謢蛋八逹通」為主題，由全級老師分發給每位學生一隻蛋，參加者在活動進行期間，以各種物料和方法，設計出屬於自己的護蛋器作品。箇中德育元素多多，可以藉此培養學生的責任感及珍惜財物態度。

「因為當蛋成為自己財物的一部分時，個人有責任要保護好自己的財物，而且要想出如何保護的方法，即要精明地處理。」劉 Sir。

▲ 一年級學生以「護蛋八達通」做主題，不單要設計工具，還要情境代入，連衣著也要配合設計取分。(湯炳強攝)

他又提到學校在設計這些理財任務時，會兼顧和考量到每級學生的理解力，按能力而分配，記者喜歡為三年級設計的「支付保」任務主題，就是給全級學生製作一個純色木製的小屋錢箱，透過拍賣及促銷活動，讓他們分辨「需要」和「想要」，明白節儉及實用的重要，從中培養自制的購物習慣。

分辨「需要」和「想要」

「那些模擬拍賣會、展銷會都是由學生和老師負責，供應布置錢箱的各樣裝飾物，例如七彩膠紙、繽紛裝飾、閃亮金粉等，都能把純色的錢箱美化起來。每位學生早被分發了同額的金錢，他們便可因應自己喜歡的物料來粉飾自己的錢箱。你會發現個個錢箱都與別不同，免彩鮮艷的，便是有些學生會捨得花錢買美麗物料、有些較沉實，只是用顏色筆來美化的錢箱，多數都是些相對節儉的同學。」他笑說。

這也是在學習理財觀念時，如意識到在使用資源中，原來要限於個人所擁有之內的能力，即是訓練自制力，便能在花錢購物時，先「停一停、諗一諗」，正是學習分辨「需要」和「想要」的重要了。

▲ 3年級學生們完成美化後的錢箱，個個都獨一無二。(湯炳強攝)

自由選擇最重要

這些德育的培訓在正常的數學科內豈會提及到？就算有亦難以令學生聯想到其連繫性。另一位主力負責活動統籌的曾珮珊主任直言，學習應該要有趣味，未來世界不應該是沉悶的。

「作為世界公民的一分子，要具有寬廣的遠景觀念，經濟型社會著重於有自由選擇。所以今次活動我們身為老師都有得揀，就是可以自由組合到哪一級帶領學生進行活動，和學生討論活動安排細節、選擇活動內容等。於是大家都做得特別的投入和落力，又會創意大爆發，經常會有一些意想不到的有趣內容冒出來。」她說。

▲ 學校在戶外一隅設置了一道留言牆，讓學生記下自己的得著。(湯炳強攝)

一直大力支持此活動的張麗珠校長補充，把理財觀念滲入德育元素，最理想是由小時候灌輸，有些看似深奧的主題如設立創業技巧、營商課、廣告製作給高年級學生嘗試，也是一個不錯的體驗。「尤其是要讓他們體會到在社會中所謂賺到錢後，是否需要回饋社會？營商者是否需要有誠信？都是很好的德育議題。」她說。

最後，張校長還透露，原來學校早為了今次的眾籌，提前舉辦了一次全校投票最想增添甚麼設施的選舉，最後三強的項目，分別是VR設備、機械人裝置及小小實驗室，結果便由VR設備得到最高票數勝出，此後募捐款項便以此為目標，同學們加油喔！

記者：郭秀芳