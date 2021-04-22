中大研究證實空氣污染可引致動脈粥樣硬化　中風及急性心臟病風險增逾4成

▲ 中大研究證實空氣污染與早期動脈粥樣硬化病變有密切關連。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，心臟病和中風患者的死亡人數大幅增加，令人關注空氣污染與新冠肺炎的互動效應。中大一項研究證實，生活在微細懸浮粒子（PM2.5）高濃度地區的人士，其「頸動脈內膜中層厚度（IMT）」增加8%，即中風和急性心臟病的風險分別增加逾4成。相關研究結果已於期刊《International Journal of Epidemiology》發表。

多個國際組織包括世界心臟聯合會、美國心臟病學會等早於今年1月曾發表聯合聲明指，空氣污染會增加心臟病、中風、糖尿病和呼吸道疾病的風險，而有關患者在染疫後出現嚴重後果的風險較高。

為證實兩者之間的關係，中大醫學院分析了在1996至2007年收集的研究數據，涉及約1,656名來自香港、澳門及內地多個省市等的成年人，利用超聲波量度他們的「手臂動脈血流介導擴張（FMD）」及「頸動脈內膜中層厚度（IMT）」。另透過衛星模型估算參加者所接觸的PM2.5濃度，按地區污染程度將參加者分成不同組別。

團隊發現曝露於最高PM2.5濃度的參加者，與最低的一組相比，頸動脈IMT厚度多8%，而FMD的表現亦較差。

最高濃度PM2.5組別 (每立方米83.8微克) 最低濃度PM2.5組別 (每立方米42.9微克) 頸動脈內膜中層厚度（IMT） 0.68毫米 0.63毫米 手臂動脈血流介導擴張（FMD） 7.84% 8.5%

參考荷蘭一項追蹤2至7年的研究報告，8%的IMT差異會令中風率增加41%，急性心臟病發生比率增加43%，相當於糖尿病和非糖尿病成年人之間所見的IMT差異，反映PM2.5空氣污染長遠而言對健康有重大影響 。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳教授表示，PM2.5空氣污染可引發輕微的肺部炎症，繼而導致全身性血管炎症及誘發動脈粥樣硬化。透過介入預防方案可減低心臟病和中風的發生率和死亡率，但治療效果往往需要很長時間，例如10至20年，才能顯現出來，研究成本因而很高；IMT這種預後早期指標的變化，則可在數個月內看到。

為了應對空氣污染和心血管疾病帶來的挑戰，中大醫學院研究團隊將開展一項隨機安慰劑對照干預研究，參加者包括巴士或的士司機、廚師或建築地盤工人等曝露於高空氣污染環境的職業的人士，他們會被隨機分配服用肺部抗炎藥（montelukast）或安慰劑為期半年，其後比較FMD及IMT這兩個動脈粥樣硬化替代指標的變化，以了解及早透過藥物預防高危人士因空氣污染引致血管硬化的功效。

負責有關研究的心臟科專科醫生、中大醫學院內科及藥物治療學系客座教授胡錦生醫生表示，有關研究將進一步印證空氣污染與血管病變的關係，並為日後介入預防血管病變，提供有力依據，希望透過各界努力改善空氣污染問題，以減低血管硬化對患者造成的影響和醫療負擔。

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記者：郭詩詩