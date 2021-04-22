【筋肉達人】健身狂人金鐘國家中自組私人健身室　4招Keep Fit減磅方法大公開【多圖】

▲ 健身狂人金鐘國家中自組私人健身室。

韓星金鐘國熱愛健身眾所周知，日前他在節目《我家的熊孩子》中，公開在家中設置健身室的過程。健身器材組裝好後，他更幸福地試玩及興奮地向好友炫耀，他表示雖然做了24年運動，但每日去健身室時我仍會很激動。到底金鐘國是怎樣保持完美的身材？

▲ 不自覺地流露出幸福的表情。(影片截圖)

金鐘國在家中空出一間房專做健身室，日前他購買的專業健身器材陸續送到家中安裝。安裝期間，他透露自組健身室，是因為凌晨工作結束後再去健身室的時間實在不合適，所以家中有健身器材後，以後就可以在家做運動。他更指自己一日要做兩次運動，早上一次，然後短暫再做一次。

雖然做了24年運動，但每日去健身室時我仍會很激動，這個要做一輩子啊！

而且，假如結婚成了有婦之夫，去健身室要看老婆臉色，所以一定要有居家健身室。

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組裝完成後，他急不及待地試用不同器材，不自覺地流露出幸福的表情。他又興奮地向好友炫耀，不過老友車太鉉卻毫不留情地向金鐘國分析，如此痴迷健身會找不到女朋友。

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車太鉉表示，女人不太喜歡「爆肌」身材，如果金鐘國46年來都沒有女朋友，不是應該改變一下身材嗎？

因為不喜歡這種身材，才沒有女朋友。你是沒錢還是沒能力？你想想以前，你剛出道時因為長得醜，所以不能摘墨鏡，但現在不是沒有說你的外貌了嗎？還有當時你也沒錢不是嘛，現在很多錢啊，人氣也有。20幾年裏，你沒改變的只有身材。一切都變了，就身材沒變。你先改變一下身材，看看女人喜不喜歡。

雖然車太鉉貌似有點道理，但金鐘國認為健身是他喜歡的運動，所以是必須要繼續做的。

金鐘國的完美腹肌：

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其實金鐘國之所以沉迷健身，是因為高中時，他被診斷腰椎間盤突出，當時醫院醫生勸他做健身，開始健身之後腰就好了很多。

金鐘國的健身秘訣

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秘訣1：戒酒、戒即食麵、戒油炸食物

除了健身之外，金鐘國亦都一直嚴格控制飲食。他曾經透露自己已經戒酒約15年，一年也只會在聚會喝1至2次酒。他表示，現時一喝酒，第二天身體就會非常累。而他亦透露：

不吃鹹的東西、速食麵、油炸的食物。

金鐘國就因為過度健康飲食而經常遭到《Running Man》的其他主持取笑，更有一集被惡搞要吃下超高熱量食物包括：朱古力蛋糕、薄餅、漢堡飽。

秘訣2：少食多餐

金鐘國在節目中建議想減肥的人可以「少食多餐」，而飲食當中可以多吸收高蛋白質食物，如雞胸肉。而晚上不要吃宵夜。

在其中一集《我家的熊孩子》，金鐘國就分享自己運動後喝「雞胸肉奶昔」，裡面就有10顆青提子、400g雞胸肉25顆杏仁以及羽衣甘藍、小椰菜、橙、香蕉等蔬果！他說：「運動是直至吃完東西為止。」

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）課程總監兼物理治療師周錦浩曾接受TOPick訪問時指，少吃多餐即除了早、午、晚餐外，要加入兩餐副食，「正餐要攝取足夠碳水化合物、蛋白質、纖維，副食可以是水果、餅乾」，亦要戒甜。

秘訣3：多行樓梯

金鐘國在節目中就是以「行樓梯運動」跟經理人一起地獄式減肥，別小看這個運動，金鐘國的經理人行了一會已撐不住，要坐在地上休息！金鐘國曾經接受傳媒訪問時指，想減肥的人士可以選擇行樓梯。

▲ 行樓梯可以令腿部線條及背影更好，不論男女也適合。

他指，可由大廈的底層開始上，走到屋企所在的樓層或更高，再坐升降機到地面重複行上去，維持30分鐘。金鐘國提醒，落樓梯會令膝蓋負荷較大，容易受傷。他亦指，行樓梯可以令腿部線條及背影更好，不論男女也適合。

秘訣4：運動前空腹喝齋啡

▲ 金鐘國做運動前會空腹喝一杯無糖美式咖啡，令運動效果更顯著。

除了做運動外，金鐘國在節目《我家的熊孩子》中亦都透露自己每日做運動前都會空腹喝一杯無糖美式咖啡，令運動效果會更顯著。但他提醒，只喝咖啡是不會變瘦的，必須要配合運動！

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責任編輯：羅嘉欣