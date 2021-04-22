【感動她77次】惠英紅與阿Sa再續母女緣　鄭丹瑞演紅姐初戀情人

▲ 《感動她77次》

由蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪主演的電影《感動她77次》，故事承接2017年上映的《原諒他77次》，影后惠英紅在片中與阿Sa再續「母女情」。

惠英紅笑言：「這個媽咪角色，在兩集遭遇各有不同，上次遇著個比較粗暴的老公，不懂珍惜身邊人，她是個幾委屈的舊社會女性，一切甜酸苦辣都往肚裡吞，強忍就是為了一家完整；在《感動她77次》，她的丈夫去世了，重遇當年初戀情人，都50、60歲了，怎麼辦？」

有趣的是，戲中紅姐的丈夫及初戀情人，均由鄭丹瑞（旦哥）一人分飾，紅姐表示從沒問過為甚麼但可以理解：「雖然第一集，我的老公角色並不是太討好，但觀眾好喜歡，非常接受這合作班底，所以新一集，我的角色千揀萬揀，都希望似返老公，於是初戀情人就由旦哥再演，如果導演能有一場交代這心態，那就最好了！」

與邱禮濤相識多年

紅姐人緣好，跟《感動她77次》導演邱禮濤也是相識多年的好友：「十多歲時，已跟他一起共事邵氏，一大班人收工後吃飯、打波、聊天，可說是一起成長。」

紅姐續稱：「他的強項是對社會觸覺好敏銳，多年來不只識拍《人肉叉燒包》，還願意嘗試其他題材，即如拍愛情片，一定要接地氣，否則年輕觀眾會看不下去，可見導演是個與時並進的人，正如我對社會的轉變都是好敏銳的，如果一個人不想和社會脫節，就一定要保持這種敏銳。」

再演《感動她77次》，紅姐覺得戲中的愛女Eva（蔡卓妍飾）及Adam（周柏豪飾）比上集成熟了，對生活與愛情的想法均較上集有進步，「如果我有兒女的話，也會跟電影一樣，是個幾開明的媽咪，人生短短幾十年，如果有緣走在一起，就不應該浪費時間，我覺得Eva與Adam就是有點浪費時間，既然相愛，何不包容與珍惜對方呢？」