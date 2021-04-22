【大學課程】城大獸醫學學士課程具前瞻性　料年底落成奶牛場作教學農場

▲ 第二屆城大獸醫院學生於 2019年到訪美國康奈爾大學牧場進行畜業習，照顧及打理乳牛。（圖片提供︰城大）

香港即將會有一個全新的奶牛場。香港城市大學賽馬會動物醫學與生命科學學院，聯同美國康奈爾大學攜手合作，開創全港第一個大學獸醫課程，為配合課程，城大建立一個奶牛場作為教學農場，將於今年年底落成。

奶牛場位於大埔林村禾堂背，佔地九千多平方米，為保育環境，奶牛場設計融合四周自然綠化帶，保留原有樹木。所飼養的並非大多數人概念中的黑白色奶牛，而是由澳洲進口的棕啡色娟珊奶牛，選娟珊牛因其牛奶脂肪含量較高，奶香味較濃，另一原因是娟珊牛較適應香港天氣。澳洲出口娟珊牛有嚴格規定，有健康保證。

城大動物醫學發展總監王啟熙獸醫透露，奶牛場將會飼養22隻公牛、8隻母牛，每天可生產300至500公升牛奶，將用作製雪糕及城大牛奶，會在城大的訪客中心設專區售賣，到時就有真真正正由香港出產的奶製品，城大師生更可隨時享用自己大學出產的牛奶。

城大成立獸醫課程，甚具前瞻性，有望提升亞洲在動物醫學教育方面的質素。現時，飼養寵物熱潮愈來愈盛，大大提高大家愛護動物的意識，對獸醫需求日增，不少朋友的子女由飼養寵物而立志成為獸醫，可是到外國唸獸醫課程，學費連生活開支，費用高昂，如果在香港修讀經濟實惠得多。城大的獸醫學學士課程在2017年創辦，當時為自資課程，學費每年12萬元，自2019年獲納入為教資會資助課程，每年學費銳減至4萬多元，有意成為獸醫的同學們有福了。

原文刊於《經濟日報》專欄「香檳繽紛fun」，原題為「城大建奶牛場」

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撰文 : 查小欣