【非禮判囚】涉藉趕走昆蟲非禮7女子　建築工囚32個月官斥未改過自新

▲ 涉案建築工人早前承認7項非禮及3項盜竊罪，於區域法院被判監32個月。（資料圖片）

29歲建築工人涉多次於中大及其他港鐵站，訛稱女子背上有蟲或蟑螂，藉詞將蟲趕走而非禮7名女子，更曾藉機偷去對方財物。涉案建築工人早前承認7項非禮及3項盜竊罪，今（22日）於區域法院被判監32個月。法官判刑時指，被告曾接受輔導，卻掩藏自己真實想法，不願意處理背後問題，被告明顯未準備好改過自身，重犯機會高。

被告張偉雄（29歲）早前承認7項非禮及3項盜竊罪，當中涉及7名事主。

辯方今求情指，本案並非一般典型的港鐵非禮案，本案案情比較輕微，部分控罪中的犯案手法僅涉及摸受害人的背部或觸摸到衣服，而觸摸到胸部的時間亦很短暫。

法官判刑時指，根據心理及背景報告，被告會觀看女子被性侵的色情片，並對陌生女子有性幻想，並有窺淫癖及摩擦癖，重犯風險高。

被告有非禮案底，數年前曾被判感化令，但被告接受輔導時，曾掩藏自己真實想法，不願意處理背後問題，亦表現出沒有動力接受治療，被告於感化令期間干犯本案。

法官認為，被告明顯未準備好改過自身，而且重犯機會高，他犯案時並非輕輕摸到受害人部位，而是持續不斷地犯案，部份受害人被摸胸，其中一名受害人為16歲女學生。

法官考慮到被告違反感化令下干犯本案，會就該案重新考慮判刑，加上本案之刑期，判監2年8個月。

案情指，被告於2019年9月至2020年2月期間，分別在香港中文大學、港鐵大學站、上水站、旺角站、恆安站等地點非禮7名事主，並偷去其中3人財物。被告犯案時曾聲稱有蟲或蟑螂在女事主的背上，或指有蟲跌入上衣內，並假裝想幫助對方拍走蟲或蟑螂。

部分女事主被拉高衣服，被告曾接觸到其皮膚。被告又曾藉詞伸手入某些事主的衣服摸胸及拉事主胸圍，有部分事主曾聽從被告指示脫下外套及卸下袋子，期間錢包及現金等被盜。被告警誡下承認犯案後有成就感，因事主不知被非禮，還會向他道謝，被告又稱不能控制自己而犯案。

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記者：林欣樂