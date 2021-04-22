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【校長打氣】100位校長拍攝微電影《我有個夢》　為疫情下應屆DSE考生打氣

教育 15:42 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

微電影《我有個夢》共有100位中小學校長一同參加，為DSE考生打氣。（圖片︰《我有個夢》）

上星期，中學校長之間熱烈地談論一部音樂劇微電影。這部只有11分鐘的微電影，可能創造了一個紀錄，就是「最多校長合作」的微電影。共有100位中小學校長一同參加，部分校長更開金口一齊唱。

一聽到這件事，我最好奇是如何邀請到100位校長參與？微電影《我有個夢》，取材自本地音樂劇《我們的青春日誌》，以驚人速度找齊100人，原來首先由原創人陳恩碩聯絡福建中學附屬學校校長徐區懿華。他們討論拍攝微電影的可能性，為應屆DSE考生打氣。徐太非常支持，馬上聯絡30多位校長參加。參加了的校長們再廣發英雄帖，各自邀請其他校長，不足3日已有逾100校長報名。

這些校長們，有人兒時夢想做「鹹蛋超人」、香港小姐、收銀員等，十分有趣。劇中有一句台詞「現實往往是夢想的障礙」，十分反映現實。可是，現實與夢想並非必定對立，正如喜歡唱歌的校長，做不成歌星，卻可以鼓勵同學欣賞音樂，「我這個夢，總會成全在翌日的青空，他朝你會被感動」。這部正能量音樂劇，更獲「健康．旦」、香港開電視同步播出。疫情下的考生，的確需要正能量，有興趣朋友，可以上網看一看這部特別的作品。

微電影《我有個夢》。（圖片︰《我有個夢》）

原文刊於《明報》專欄「每日驚艷」，原題為「100位校長「有個夢」」

同場加映︰過於重視分數或傷親子感情 許定國校長：鼓勵勝過責罵

撰文: 張宏艷 （資深傳媒人、資深港媽）

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