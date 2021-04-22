警拘13歲男童涉以遊戲武器誘女童拍裸照　3名受害人最年幼9歲

▲ 13歲男童涉嫌犯「促致未滿十六歲的人製作色情物品」被捕。

一名13歲男童以遊戲武器誘3名女童拍裸照或影片，涉嫌「利用、促致或提供未滿18歲人士以製作色情物品」罪被捕。

警方早前接獲3名年齡介乎9至12歲的女童報案，指她們在去年12月至今年3月期間，分別在網上遊戲上結識到可疑人，聲稱可為受害人提供遊戲內的武器、設備為由，誘使她們拍攝裸照或影片，當男童收到照片或影片後，再以會公開片段來威脅受害人提供更多裸照或影片。

警方昨日拘捕涉案13歲本地男童，涉嫌「利用、促致或提供未滿18歲人士以製作色情物品」罪，行動中檢獲兩部電腦及3部智能電話。男童暫獲准保釋候查，以作進一步調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。他續指，3名女童與該名13歲男童在現實世界是互不相識。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌指出，3名女童提供照片或影片的數量多達50張，惟確實數量仍在點算當中，暫沒有發現男童曾將照片或影片轉發，警方會就事宜再作調查，而男童在收到照片或影片後亦沒有為受害人提供遊戲內的武器、設備等。

另外，涉案遊戲在去年3月至今年3月中，暫接獲8宗同類個案，初步調查絕大部分涉及跨境犯罪。警方提醒家長要加強與子女溝通，留意子女上網的習慣及活動，小心指導他們正確使用互聯網及安全的意識。

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記者：郭詩詩