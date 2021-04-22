薛永恒上任一年回顧工作　稱十四五規劃下香港創科正迎黃金發展機遇

▲ 創新及科技局局長薛永恒指，隨着《十四五規劃綱要》出台與粵港澳大灣區的發展，香港創科正迎來黃金發展機遇。（創新及科技局fb圖片）

創新及科技局局長薛永恒在網誌回顧上任一年的工作，包括在人才、協作、溝通方面推動創科發展，他又指，隨着《十四五規劃綱要》出台與粵港澳大灣區的發展，香港創科正迎來黃金發展機遇。

薛永恒指，他上任之時表示會以人才、協作、溝通3個元素，構建「創科之橋」，推動創科發展，從而促進經濟，改善民生，形容過去一年極不容易，但他和團隊初心不忘。

他舉例，人才方面局方去年6月推出「創科實習計劃」、「傑出創科學人計劃」等。他又指，業界的參與協作對本港科技抗疫的工作發揮重大作用，例如「安心出行」應用程式得到不同業界積極推廣；政府部門和大學及科研機構也配合開發了家居檢疫電子手環、「回港易」預約名額及轉碼、疫苗接種預約系統和「電子針卡」平台等抗疫科技。

他回顧，過去一年接受了69次傳媒訪問，出席8場記者會加14次即場與傳媒談話（standup），亦嘗試以更貼地和生活化的形式，如化身Youtuber等，拉近和市民的距離，未來日子會繼續做好解說工作。

薛永恒稱，隨着《十四五規劃綱要》出台與粵港澳大灣區的發展，中央明確支持香港建設國際創新科技中心，香港創科正迎來黃金發展機遇，認為本港要借助疫情新常態下數碼化加速之勢，落實完善選舉制度後社會重回正軌之利，大力推動創科發展，加快融入大灣區的發展步伐，為香港經濟注入新動力。

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記者：徐紹軒