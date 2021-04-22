【育兒貼士】BB頸部生滿熱痱港媽急問可否搽爽身粉 　一文看清熱痱徵狀及處理方法

▲ BB生熱痱的處理方法

嬰幼兒常見皮膚問題有不少，熱痱是其中一種。作為媽媽，最怕BB因為生熱痱而難以入睡，並抓傷皮膚。有港媽在討論區表示，BB頸上生滿熱痱，不知如何處理，問可否搽些東西紓緩。到底熱痱有何特徵？對付熱痱，可用甚麼方法？

有港媽曾發文表示，初生BB頸上則生滿熱痱，熱痱令BB睡不好，問可否搽爽身粉。另外，有媽媽表示不知如何分辨熱痱和濕疹。根據衞生署的資料，熱痱（Heat Rash/Prickly Heat）是因為過熱流汗，汗液積聚在皮膚上而引起。熱痱常見於炎熱天氣，但天氣較涼時，若嬰兒有過熱的情況（例如穿著過量衣物）亦會引發熱痱。

註冊中醫師馬琦傑早前受訪時指，「熱痱」正式病名為「汗疹」，很多兒童會生熱痱，並感到非常痕癢。這主要是因汗水「淹」著皮膚，堵塞毛孔，導致皮膚出現輕微炎症反應。

熱痱徵狀

綜合衞生署及馬醫師的資料，熱痱徵狀如下：

細小凸起的紅疹

針頭般大的紅色小水疱

多出現於嬰兒的頸項、背部和胸前等部位

密集地長於身體各部位，尤其皮膚皺褶的部分，例如頸、手肘窩、大腿內側

患處泛紅、痕癢，有些熱痱沒有顏色，只是凸起來

預防及護理

綜合兩方的意見，方法如下：

以清水替嬰兒清潔皮膚。

穿著適量衣物，選擇吸汗透氣的衣物

保持皮膚乾爽涼快，減少流汗。

適當的物理降溫方法。如印乾汗水後扇風或到陰涼地方休息。

若情況沒有改善或嚴重，便應請教醫生

銀翹露外洗患處

註冊中醫師馬琦傑則指，患者亦可用銀翹露外洗患處。嚴重者可用紙巾或毛巾吸取藥汁後，敷在患處3-5分鐘。

材料：金銀花5錢、連翹5錢、薄荷2碗水

做法：

水滾後，先放入金銀花和連翹煲15分鐘，最後2分鐘加入薄荷即可。

藥汁放涼後才可以使用方法，先用藥汁清洗患處

嚴重者可用紙巾或毛巾吸取藥汁後，敷在患處3至5分鐘；之後用噴霧樽裝著藥汁，對患處噴灑

馬琦傑提醒，未用的藥汁應放雪櫃保存，並於2至3天內用完。G6PD(蠶豆症)患者則不宜使用。

生熱痱可以搽爽身粉？

皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時表示，曾有一名年近兩歲﹑患尿布疹的幼兒，因其家長以為爽身粉可改善尿布疹，遂為幼兒以爽身粉塗抹臀部現尿布疹的位置，冀保持幼兒臀部乾爽，惟一周後幼兒出現紅疹，並擴至個整個臀部，又痕又痛。

醫生診斷後認為，幼兒因對爽身粉的成分、防腐劑或滑石粉敏感，因而臀部出現更多紅疹，建議即時為子女停用爽身粉，並處方抗生素藥物及藥膏治理。

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責任編輯︰王明芳